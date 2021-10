Dédicace, la performance dell’Istituto Svizzero in collaborazione con il Danae Festival

Performance, Milano

H15:00 e H18:00

Ex-Chiesetta Parco Trotter

Danae Festival

L’Istituto Svizzero è lieto di collaborare con il Danae Festival (XXIII edizione, Milano 26.09-24.10.2021), sostenendo la prima nazionale della performance Dédicace, a cura de La PP/Pierre Piton e Romane Peytavin.

«Benvenuto/a. Entra da solo/a o con gli amici. Chiudi la porta. Scegli la tua musica. Premi PLAY. Esci alla fine del brano musicale».

Con queste sintetiche istruzioni si presenta la performance Dédicace a cura de La PP/Pierre Piton e Romane Peytavin, giovane compagnia svizzera, per la prima volta in Italia. Un inedito jukebox, una giocosa sfida tra i due performer in scena e gli spettatori, che sono invitati a selezionare a proprio piacimento un brano musicale e godere di una performance solo per pochi intimi. Il lavoro è anche un’occasione di esplorazione fisica per i performer che entrano in relazione l’uno con l’altro utilizzando dei codici molto semplici quali il canone, la ripetizione, la copia, la complementarietà. Una maratona coreografica che pone la questione dell’efficacia dei corpi che devono rispondere alla musica che viene loro imposta.

Coreografia e danza: Romane Peytavin, Pierre Piton

Scenografia e luci: Gautier Teuscher

Spettacolo per 7 persone alla volta

Prima nazionale

Durata: il tempo di una canzone

Biglietto 3€