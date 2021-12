Leonardo Caffo

Miglior mostra in una galleria/spazio commerciale

Margherita Moscardini, Renata Fabbri Milano

Perché è una mostra che è in grado di far capire la potenza materiale dei confini geografici e delle nostre convinzioni rispetto al mare.

Miglior mostra in un museo

Enzo Mari, La Triennale

Perché è stata un grandissimo esempio di contaminazione tra arte e design alla luce della collaborazione tra artisti contemporanei eccezionali e il grande maestro del design italiano.

Miglior mostra in spazio nonprofit

KRUITHOF, Futurdome Milano

Perché ha saputo mostrare benissimo le ansie della società globalizzata contemporanea inerenti al consumismo tecnologico.

Miglior esperienza Virtuale nel campo dell’arte contemporanea

Humans Brains, Fondazione Prada

Esempio sublime di contaminazione tra il mondo della ricerca scientifica e delle scienze cognitive e le arti contemporanee – esperienza digitale in grado di essere immersiva e non semplicemente riproduttiva dei contenuti analogici.

Miglior NFT

Beeple battuto a 63 milioni

Perché anche se è banale ha mostrato come ciò che ci interessa all’interno del mercato più che l’oggetto materiale e la questione inerente alla proprietà scardiniamo o non scardiniamo questo potente emblema capitalistica dell’arte? Grazie a questa opera abbiamo una nuova modalità di ragionamento.

Miglior Film

È stata la mano di Dio di Sorrentino perché ha mostrato un sorrentino capace di uccidere la fantasia e descrivere la realtà davanti al dolore più grande quello della perdita dei genitori.

Miglior serie tv

You, Netflix

Perché racconta il mondo dei disturbi della personalità integrandoli perfettamente al disturbo della civiltà sociale generale dei Mass media in modo non scontato ironico e tagliente.

Miglior Canzone

Lovotic di soundwalk collective

Collaborazione visionaria tra musica e filosofia con un cameo del filosofo Preciado.

Miglior Lettura

Il fungo alla fine del mondo di Anna Tsing

Perché rileggi la storia dell’antropologia umana delle nostre culture attraverso il fungo inteso anche come concetto di liberazione di altre vite mentali gli altri storie di altri futuri.

Miglior testo critico

Fabriano Fabbri, La moda contemporanea, Einaudi

Perché è in grado di mostrare in modo enciclopedico e non ancora così frequentato in italiano una manualistica critica della moda contemporanea attraverso la filosofia l’arte e il design.

Miglior Sfilata

McQueen Londra da spazio Smiljan Radic.

Perché ha saputo mostrare ancora una volta che ciò che chiamiamo mostruoso in realtà è l’unica possibilità di salvezza la comunione tra l’uomo e l’ambiente la capacità di saperle chiudere il cielo in un abito e in un corpo.