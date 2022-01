L’ottava edizione del Fashion Film Festival Milano celebra cinema e moda dal 14 al 18 gennaio

Dal 14 al 18 gennaio 2022 avrà luogo l’ottava edizione del Fashion Film Festival Milano, in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Fondato e diretto da Constanza Cavalli Etro insieme a Gloria Maria Cappelletti, il FFFM celebra l’universo creativo fra moda e cinema con una rassegna ricca e articolata in un format principalmente digitale (in linea con le restrizioni del momento). L’edizione si svilupperà su tre piattaforme in contemporanea: quella di Camera Nazionale della Moda Italiana, il sito ufficiale del Festival, e la prestigiosa piattaforma di streaming cinematografico MyMovies.it.

Attraverso questi canali, sarà possibile guardare i lavori dei grandi nomi del cinema che, attraverso il linguaggio cinematografico, racconteranno storie che coinvolgono sia le maison più celebrate come Gucci, Hérmes, Fendi, Trussardi, sia i talenti emergenti e sperimentali. Le opere in concorso sono oltre 260 e provengono da tutto il mondo.

La giura del Fashion Film Festival Milano 2022 è composta da un team eterogeneo e originale con un comune denominatore: la massima autorevolezza nel proprio territorio culturale. Il presidente Pierpaolo Piccioli, Creative Director di Maison Valentino, sarà affiancato dall’attrice Alba Rohrwacher, Nadia Lee Cohen, fotografa e regista, Let T, top model e attivista, Harris Reed, stilista, Vincent Peters, fotografo, Esteban Diacono, digital artist, Stella Jean, stilista, Arturo Galansino, direttore di Palazzo Strozzi, Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, Fanny Moizant, fondatrice di Vestiaire Collective, Laura Brown, editor in chief di InStyle Magazine, Kerry Bannigan, direttrice di Fashion Impact Fund, e Piero Pazzi, presidente di Women Management.

I vincitori dell’ottava edizione saranno celebrati durante i FFFMilano Digital Awards, attraverso una cerimonia di premiazione dal format inedito e creativo. Grazie alla direzione artistica del regista Ced Pakusevskiy e la creatività del digital artist americano Mark Vomit, i vincitori delle 15 categorie – Best Documentary, Best Experimental, Best New Designer/Brand, Best New Italian Fashion Film, Best New Fashion Film, Best Italian Fashion Film, Best New Italian Designer/Brand, Best Styling, Best Director Best Editing, Best Music, Best Photography, Best Green, Best New Director, e Best Fashion Film – verranno annunciati nel corso di una performing-exhibition aperta al pubblico in contemporanea alla Triennale di Milano e al MIAC – Museo dell’Audiovisivo e del Cinema di Cinecittà, Roma. I vincitori riceveranno un premio digitale realizzato da Fornasetti, atelier internazionale di design e decorazione.

La cerimonia sarà visibile sul sito del Fashion Film Festival Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana e su MyMovies.it.