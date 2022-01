Flip Project inaugura un nuovo spazio a Napoli con OUR SLICE OF TIME TOGETHER

Flip Project è lieto di annunciare l ́inaugurazione del suo nuovo spazio nel cuore di Napoli, in occasione di Art Days Napoli, appuntamento con l ́arte contemporanea che dal 16 al 19 dicembre ha visto l ́apertura collettiva di mostre ed eventi in spazi indipendenti, gallerie e istituzioni della regione.

La nuova sede di FLIP si trova nel cortile di un palazzo in Via Giovanni Paladino nei pressi di Piazzetta Nilo, in una cappella gentilizia degli anni 50 recuperata dopo un lungo periodo di abbandono.

A Napoli, Flip Project avvierà un programma di eventi con artisti e creativi nazionali e internazionali invitati a interagire con lo spazio della cappella, coinvolgendo il contesto sociale circostante e soprattutto il negozio di frutta attiguo, “Ortofrutta da Gaetano” che sarà partner degli eventi di Flip Project.

Come in molti progetti precedenti, Flip Project intende avvicinare un pubblico vario, composto da chi è solitamente interessato alla scena artistico-culturale, ma anche dai passanti, gli studenti, i frequentatori abituali del centro storico e i suoi abitanti.

Per l ́evento di apertura OUR SLICE OF TIME TOGETHER, Flip Project presenta lavori di Giulia Cenci, Michael Dean e Jorge Peris. Il dialogo tra i lavori di questi tre artisti internazionali sarà accompagnato da un reading performativo di Allison Grimaldi Donahue che crea un sottile filo narrativo mettendo in relazione le opere in mostra, lo spazio, il pubblico, e da una performance sonora di Vicky K.

OUR SLICE OF TIME TOGETHER racconta Flip Project come luogo fisico e mentale di incontri, relazioni e dialoghi inaspettati con gli artisti. I lavori scelti si confrontano nello spazio e nel tempo, in una conversazione che vira tra il secolare e il sacro, tra ricerca di stabilità e traballante disagio. Hanno la porosità della materia, del corpo, della memoria e sono significativi nelle relazioni che raccontano e nelle forme di affettività che esprimono.