Vestiare Collective e Fondazione Sozzani collaborano per promuovere una moda circolare

Vestiaire Collective e Fondazione Sozzani annunciano una collaborazione unica come naturale evoluzione della mostra “Anna Piaggi: illustrazioni di Karl Lagerfeld” in corso alla Fondazione Sozzani. Una speciale selezione di abiti provenienti dall’Associazione Culturale Anna Piaggi e dalla Fondazione Sozzani è in mostra a Milano alla Fondazione Sozzani in via Enrico Tazzoli 3 dal 20 gennaio al 27 febbraio 2022, e disponibile in esclusiva su Vestiaire Collective a partire da lunedì 17 gennaio.

La collaborazione mette in evidenza i mondi intrecciati di arte e moda, oltre a sottolineare l’importanza della moda circolare e della sostenibilità per il futuro.

Vestiaire Collective, Fondazione Sozzani e Associazione Culturale Anna Piaggi presentano questa collaborazione con l’ambizione che la condivisione degli archivi di due icone dello stile italiano possano ispirare gli appassionati della moda, per riflettere sull’impatto del consumo della moda sull’ambiente, incoraggiandoli a partecipare all’economia circolare.

La missione e visione di Vestiaire Collective è quella di trasformare l’industria della moda indirizzandola verso un futuro più sostenibile, inspirando e responsabilizzando la loro comunità nel guidare questo cambiamento. Collaborando con la Fondazione Sozzani, mette in risalto gli intrecci tra il mondo dell’arte e della moda, e sottolinea l’importanza della moda circolare e della sostenibilità per il futuro.

“L’importanza del nostro patrimonio culturale, della formazione, della consapevolezza della storia della moda è un fattore significativo in questo momento. Parlarne è una delle “raisons d’être” della Fondazione Sozzani.”

– Fondazione Sozzani

“La tradizione è la nostra cultura. Valorizzare il patrimonio della moda e contribuire a creare una cultura della consapevolezza: questo è il futuro.”

– Carla Sozzani

“Per noi di Vestiaire l’importanza di guidare le persone verso un cambiamento positivo nel mondo della moda è un obbiettivo fondamentale. Da qui la nostra collaborazione con Fondazione Sozzani, scenario ideale per dare visibilità alla continuità della moda e al patrimonio che da essa ne deriva. Per noi è di fondamentale importanza stimolare l’ispirazione della nostra community facendole conoscere un nuovo futuro per la moda circolare.”

– Sophie Hersan