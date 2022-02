La Triennale di Milano presenta To the Moon, una performance di Laurie Anderson

La Triennale di Milano presenta To the Moon è un’avventura immersiva in realtà virtuale. Un’esperienza unica e sorprendente che catapulta lo spettatore fuori dall’atmosfera terrestre, lo accompagna sulla superficie lunare, lo solleva e poi lo butta giù da una delle sue vette. Ispirandosi a immagini e metafore prese dalla mitologia greca, dalla letteratura, dalla scienza, dai film di fantascienza, l’artista e icona dell’avanguardia americana trasforma questa materia prima in un evento sensoriale che fa appello all’immaginazione dei visitatori. Creata in collaborazione con l’artista taiwanese Hsin-Chien Huang, l’installazione To the Moon è stata originariamente commissionata dal Louisiana Museum of Modern Art (Danimarca) per la mostra The Moon: From Inner Worlds to Outer Space (2018).

Scrittrice, regista, artista visiva e cantante, Laurie Anderson è una delle più note artiste americane, un’intrepida pioniera della creatività. È conosciuta soprattutto per i suoi lavori multimediali, le sue innovative applicazioni della tecnologia e il suo uso della prima persona. Ha creato lavori rivoluzionari nell’ambito dell’arte, del teatro e della musica sperimentale. La sua carriera discografica, inaugurata da O Superman nel 1981, comprende diversi dischi distribuiti da Warner Records. Il recente Landfall (2018) ha vinto anche un Grammy. Nel 2002 Anderson diventa artista residente alla NASA. L’autrice ha pubblicato otto libri, mentre i suoi film comprendono video musicali e lavori installativi. Heart of a Dog (commissionato da Arte nel 2015) viene scelto nelle selezioni ufficiali dei festival cinematografici di Venezia e Toronto. To the Moon è stato presentato nel 2019 al Festival di Cannes.