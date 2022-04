Fondazione Antonio Dalle Nogare presenta “History of Touches”, una mattinata dedicata ad Alessandro Sciarroni

Fondazione Antonio Dalle Nogare presenta “History of Touches“, una mattinata dedicata al lavoro di Alessandro Sciarroni (Leone d’Oro, Biennale Venezia 2019). Immerso tra le opere della collezione Sciarroni stesso interpreterà “Don’t be frightened of turning the page”, performance affascinante ripensata per gli spazi della Fondazione. Al piano terra invece si potrà esplorare un aspetto meno conosciuto del suo percorso artistico con “History of Touches”, una video-installazione basata su una serie di fotografie attraverso le quali l’artista racconta il suo universo.

Sciarroni rappresenta uno dei nomi più importanti e rivoluzionari del panorama della danza a livello internazionale. Vincitore del Leone d’oro alla Biennale Danza 2019 – massimo premio del settore – a solo quarant’anni -, rappresenta il futuro nel campo della danza contemporanea. Sarà quindi un onore per la Fondazione, e occasione unica per l’Alto Adige, ospitare una sua performance nei propri spazi.

L’evento è realizzato con il gentile sostegno della Provincia autonoma di Bolzano.