Fondazione Antonio Dalle Nogare presenta HABITAT in collaborazione con franzLAB

Per la nuova stagione del programma pubblico Fondazione Live, la Fondazione Antonio Dalle Nogare presenta HABITAT, un progetto in più parti sul tema dell’abitare, organizzato in collaborazione con franzLAB.

Attraverso una serie di conversazioni online, attività tipicamente “domestiche” negli spazi della Fondazione e approfondimenti pubblicati su franzmagazine.com, le due istituzioni si interrogano sulla tematica dell’abitare gli spazi museali. Per HABITAT, la Fondazione attiverà sia i suoi canali digitali che gli spazi del museo, collaborando a questo scopo con svariati attori del settore.

Tre dialoghi online – che possono essere seguiti live gratuitamente tramite Facebook o Youtube – introdotti dallo storico dell’arte e del design e curatore Emanuele Quinz, tratteranno il tema del museo come habitat naturale per gli esseri umani, invitando gli ospiti a riflettere sulla vita possibile degli spazi museali e sul loro significato per la società contemporanea. Sarà possibile seguire queste conversazioni anche in Fondazione e a seguire saranno proposte delle attività individuali, tipicamente svolte nell’intimità dell’ambiente domestico. In questo modo gli spazi della Fondazione si trasformano in una casa aperta a tutti.