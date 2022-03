The Family, il film di Karrabing Film Collective proiettato al Castello di Rivoli

In occasione della mostra “Espressioni con frazioni”, che aprirà al pubblico il 24 aprile 2022, il Castello di Rivoli presenta un pomeriggio di approfondimento con Elizabeth Povinelli, antropologa, studiosa e membro di Karrabing Film Collective.

Nel corso dell’evento, che si terrà dalle ore 18 alle ore 19 di domenica 20 marzo 2022, sarà presentato in anteprima italiana The Family (2021), un film che interroga l’attuale crisi ecologica e la distruzione indigena e culturale che il colonialismo ha prodotto nel Nord dell’Australia. Alternando il tempo contemporaneo in cui i membri di Karrabing Film Collective lottano per mantenere le loro connessioni fisiche, etiche e cerimoniali con le loro remote terre ancestrali, con un futuro popolato da esseri ancestrali che vivono all’interno di un’epoca caratterizzata da forme di capitalismo inquinanti e da zombi bianchi, The Family mescola commedia, tragedia e realismo per riflettere sulle pratiche del presente e sul loro impatto sui mondi a venire.