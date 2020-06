Castello di Rivoli annuncia il programma per digital COMP(H)OST

Dopo l’ultimo appuntamento con la conferenza del filosofo Emanuele Coccia, riprende il programma del progetto COMP(H)OST con un nuovo ciclo di incontri e una serata di musica live.

A partire dal 23 giugno, ogni martedì per quattro settimane, in diretta streaming sul Canale Youtube del Castello di Rivoli si alterneranno artiste, musicisti, compositrici, studiosi e scrittrici. Sarà l’occasione per sperimentare formati innovativi e affrontare i temi dell’ibridazione e della mescolanza in chiave tecnologica, biologica e sociale, esplorando nuove forme di interazione pubblica e di scambio.

Avviato dal progetto LIVING MATTERS dell’artista statunitense Claire Pentecost, e proseguito con i contributi della filosofa belga Vinciane Despret, degli artisti olandesi Metahaven e dell’artista anglosassone Diann Bauer, e di Emanuele Coccia, COMP(H)OST si concluderà nei mesi autunnali.

COMP(H)OST è un progetto realizzato da a.titolo, NERO e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, in collaborazione con il Witte de With Center for Contemporary Art di Rotterdam, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ORA! Produzioni di Cultura Contemporanea”, con il contributo della Regione Piemonte, l’ospitalità di Duparc Contemporary Suites e la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte.