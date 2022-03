“Il corpo della memoria“, una giornata di studi su ricordo e oblio alla Triennale di Milano

La Triennale di Milano presenta “Il corpo della memoria“, una giornata internazionale di studi multidisciplinari sul ricordo e l’oblio. Una riflessione sul nostro modo di ricordare e dimenticare, che muove dall’archivistica e dall’editoria per spingersi nei territori di altre discipline – come storia, neuroscienze, architettura, tecnologia e politica – in modo da affrontare da prospettive diverse alcune delle questioni centrali del dibattito contemporaneo.

Il convegno si articola in tre panel – Conservazione, Condivisione e Cancellazione – e indaga le modalità con cui la memoria, per farsi storia e cultura condivisa, debba trasformarsi in corpo, in materia fisica, in carta, tecnologia e architettura. L’incontro è moderato e condotto dalla scrittrice Nadia Terranova.