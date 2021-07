Flash Art e Triennale Milano presentano “Flash Art Uncovers / Talks”, quattro incontri sulla storia della rivista

Triennale Estate

Flash Art Uncovers / Talks

Quattro incontri sulla storia della rivista: 1967-2021

Flash Art e Triennale Milano presentano il primo appuntamento con “Flash Art Uncovers / Talks”, un ciclo di conversazioni che si propone di raccontare e analizzare, attraverso i principali protagonisti della storia del magazine, i momenti seminali dell’arte contemporanea dal 1967 al 2021.

La rivista nei suoi 54 anni di storia ha registrato l’evoluzione del sistema, della storia della critica d’arte, così come i cambiamenti geopolitici, artistici, e più in generale la cultura visuale. Attraverso questo ciclo di quattro incontri verrà restituita la storia di Flash Art e il ruolo che ha avuto nell’editoria italiana e globale. I quattro talk sono concepiti su linee temporali non canoniche, decadi incomplete, che si basano su macro-temi e momenti di riferimento per la rivista così come per la storiografia globale dell’arte.

Tutti gli appuntamenti con Flash Art Uncovers / Talks:

11 giugno 2021, ore 18.30

Il primo incontro, dedicato agli anni 1967-1977 affronterà la teorizzazione dell’Arte Povera e il sistema dell’arte fra critica militante e galleristi audaci. Interverranno i curatori Luca Cerizza e Andrea Viliani, moderati da Gea Politi, direttrice di Flash Art.

25 giugno 2021, ore 18.30

Il secondo incontro, dedicato agli anni 1978–1988 verterà sul ritorno della pittura e la Transavanguardia; sul ruolo della critica d’arte e sul legame fra pittura americana e pittura europea. Interverranno il curatore Luca Massimo Barbero e le critiche Laura Cherubini e Loredana Parmesani, moderati da Eleonora Milani, caporedattrice di Flash Art.

16 luglio 2021, ore 18.30

Il terzo incontro, dedicato agli anni 1989–2007 vedrà i protagonisti di quegli anni confrontarsi sulle grandi collettive tematiche, l’approccio curatoriale che si stava costruendo in nome della globalizzazione e le nuove geografie culturali. Interverranno Helena Kontova e Giancarlo Politi, fondatori di Flash Art, in dialogo con i curatori Francesco Bonami e Carlo Antonelli, moderati dalla storica dell’arte Emanuela De Cecco.

23 luglio 2021, ore 18.30

Il quarto e ultimo incontro è dedicato agli anni 2008–oggi che tratterà l’Antropocene e l’era dei big data; la nascita delle tecnologie Blockchain e la Crypto Art. Interverranno il filosofo Emanuele Coccia, i critici Carolyn Christov-Bakargiev e Riccardo Venturi moderati da Cristiano Seganfreddo, editore di Flash Art.

Tutti gli appuntamenti con Flash Art Uncovers / Talks si svolgeranno presso i Giardini di Triennale Milano, viale Emilio Alemagna, 6, Milano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.