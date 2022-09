Lydia Ourahmane “Vendesi” Progetto / Lecce

Vendesi è la parola italiana per “vendita”. È la soglia tra la persona e l’oggetto o la posizione del desiderio. Entrambi cercano la realizzazione l’uno nell’altro, il potenziale per amare ed essere amati, per prendersi cura e, a sua volta, per offrire uno spazio attraverso il quale praticare quella cura. Nasce in Puglia, nella fossa di una cava attiva.

Voglio mettermi in contatto con la tua ex.

Sono 28 le pietre che compongono la mostra, provenienti dal comune di Ostuni dove si innamorarono. Lo scalpellino si è recato in Italia nel corso di 16 mesi. Ha promesso amore, protezione, una famiglia, se fosse stata disposta a lasciare la sua vita per lui. Insieme realizzarono 4 pilastri, ciascuno composto da 7 pietre, scolpite per bilanciarsi l’una sull’altra. Sono stati tagliati nel loro punto di incontro, esponendo il calcio bianco, che nel tempo si esaurirà. Il calcare è estremamente durevole ma può subire un deterioramento sostanziale, come la perdita di dettagli precisi. Le sue mani avrebbero scolpito ogni pietra.

Un pilastro si trova al centro di ogni stanza.

Jamie (2022) è una delle cinque fotografie in bianco e nero non tagliate scattate sul terreno di una proprietà a Carovigno, dove gli alberi sono ancora vivi. Le fotografie sono incorniciate in legno d’ulivo, infettato da Xylella fastidiosa, un batterio che ha ucciso milioni di ulivi nella regione. Una mattina presto andarono sul terreno di un proprietario di una fattoria dove tutti gli alberi venivano abbattuti e tagliarono un solo albero. Portarono i tronchi infetti da un falegname per preparare il legno che avrebbe incorniciato ogni fotografia. Da allora la terra è stata bruciata.

Ogni pilastro è in vendita allo scopo di facilitare l’acquisto di una casa in pietra con 2 ettari di terreno.