Palai Palazzo Tamborino Cezzi / Lecce

Opportunità che è rivolta non solo alla comunità artistica internazionale ma anche alle realtà territoriali. Palai ha attivato una virtuosa rete di collaborazioni con Comune di Lecce, Accademia di Belle Arti, ADSI – associazione Dimore storiche, Terraterra art residency, aziende e realtà come PIA – a circulating place for artist and curators, scuola per il contemporaneo che propone percorsi altamente professionalizzante per artisti e curatori. Per tuFa l’estate Palai promuoverà anche un’agenda di appuntamenti che si chiuderà con Lecce Art Week.

L’evento vede il supporto di Maison Ruinart, la più an@ca Maison de Champagne, partner ufficiale delle più prestigiose fiere internazionali di arte contemporanea, tra cui Art Basel Miami, Art Basel, Frieze London, Fiac, miart e molte altre. La sottile arte della creazione dello Champagne della Maison si riconosce nel suo impegno nel mondo dell’arte, evocando l’audacia dimostrata nel 1896 quando Ruinart chiese all’artista ceco Alphonse Mucha di realizzare un manifesto pubblicitario che all’epoca suscitò grande scalpore. Da allora, Ruinart ha incaricato numerosi artisti, designer e menti creative di realizzare la propria visione della Maison, rendendola sempre contemporanea. Da Patricia Urquiola a Maarten Baas, da Hubert Le Gall a Jaume Plensa. Più recentemente l’artista Liu Bolin, Vik Muniz e quest’anno la collaborazione con l’artista Carte Blanche David Shrigley.

“Siamo orgogliosi di essere partner di questa iniziativa che promuove l’arte contemporanea a Lecce, cuore del Salento. Maison Ruinart è riconosciuta in tu2o il mondo per essere lo Champagne dell’arte contemporanea per eccellenza e per il suo costante impegno nella tutela dell’ambiente e nella lo2a al cambiamento clima<co” di- chiara Silvia RosseFo, Senior Brand Manager Ruinart. “Non potevamo che abbracciare con entusiasmo questo progetto, in una delle zone più incantevoli della Puglia, e brindare agli artisti e appassionati che animeranno questa imperdibile mostra“.