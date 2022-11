Una specie di tenerezza, Marlene Dumas fra parole e immagini #3 a Teatrino di Palazzo Grassi

In relazione ai temi e alle suggestioni della sua mostra a Palazzo Grassi, l’artista Marlene Dumas ha ideato per il pubblico veneziano un ciclo di proiezioni in programma al Teatrino ogni giovedì del mese di novembre.

Marlene Dumas ha selezionato una serie di film che, nel corso degli anni, l’hanno emozionata, segnata o divertita e che in qualche modo hanno influenzato la creazione delle sue opere. Invita il pubblico a guardare questi film senza cercare messaggi o significati morali e a scoprire come esplorano temi a lei cari, quali l’erotismo, l’innocenza, l’umorismo, la tragedia…

Giovedì 17 novembre sono in programma Une partie de campagne (1936, 40′) di Jean Renoir, con la celebre scena del bacio che Marlene Dumas ritrae in “Kissed” del 2018, seguito da The Virgin Spring (1960, 89′) di Ingmar Bergman, tra le fonti di ispirazione per la serie “Betrayal” del 1994 in cui compare la raffigurazione di una rana che ricorda l’inquietante presenza della narrazione bergmaniana.