Dune Camp 2023 Capalbio

Nell’affascinante atmosfera di Capalbio, circondata da natura rigogliosa e indiscussa, nasce il progetto Dune Camp, un’inedita formula di entertainement nata quasi per gioco, e che oggi è diventato un appuntamento imperdibile per un pubblico internazionale.

Pura espressione creativa, l’evento è fondato sul senso di appartenenza ad una community spinta dalla volontà di andare oltre la superficie delle cose, essere parte di un contesto di condivisione dove si possa fare, dare ed essere cultura.

Un connector tra mondi lontani che si ritrovano per condividere la stessa passione, per un divertimento sano e soprattutto rispettoso della natura circostante.

La location d’elezione è l’oasi di Burano all’interno della tenuta Terre di Sacra, una delle prime aree protette dal WWF. Nei quattro giorni dell’evento Dune Camp, si potrà ascoltare buona musica grazie ad una line up di artisti e dj internazionali, connettersi con gli ospiti di Hypermaremma, la costellazione di arte contemporanea che ogni anno entra in sinergia con terre di Sacra attraverso installazioni, performances e opere monumentali dal forte impatto emozionale.

Non è un caso che sia proprio la terra toscana, con i suoi paesaggi che virano dall’azzurro del mare al verde della lussureggiante vegetazione circostante, passando per le meravigliose ed accoglienti spiagge dorate, ad accogliere il nuovo appuntamento Dune Camp. Spazi aperti dove praticare sport e yoga session, Kite-Surf, tra natura e cavalli, immersi in un contesto unico per chi cerca energia vibrante e per chi vuole riconnettersi con il mondo e la natura circostante.

La partecipazione a Dune Camp è strettamente privata e si può accedere alla zona solo su invito, una delle mission dell’evento è anche quello di preservare e proteggere questa Oasi, dove prevalgono sensibilità, emozione e la forza dello scambio.

Il festival è supportato da K-Way1, brand da sempre riconosciuto per l’ideazione innovativa del capo anti pioggia facendolo diventare un’icona senza tempo.