Maria Luisa Frisa, Simone Marchetti e Gea Politi presentano Dune alla Triennale di Milano

Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 18.30, Triennale Milano presenta Dune, rivista accademica di moda e cultura visuale, bilingue (italiano e inglese), semestrale, che accoglie contributi scientifici di studiosi tramite open call. Dune è diretta da Maria Luisa Frisa e pubblicata da Flash Art, con il progetto grafico di Think Work Observe.

Interverranno nella presentazione Maria Luisa Frisa, direttore di Dune, Simone Marchetti, European Editorial Director di Vanity Fair, Gea Politi, direttore di Flash Art ed editore di Dune, moderati da Saul Marcadent, caporedattore di Dune, e introdotti da Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano.

La presentazione è un’occasione per riflettere sul contesto editoriale contemporaneo, nelle sue articolazioni indipendenti e non, e per discutere sull’editoria di moda oggi a partire da un progetto editoriale di ricerca come Dune.

Il titolo della rivista rimanda al romanzo fantascientifico di Frank Herbert, pubblicato nel 1965, e al film diretto da David Lynch nel 1984. Dune è intesa come uno spazio per la riflessione teorica e visiva, la critica e l’introduzione di nuove ricerche, e riflette gli interessi di ricerca, le modalità di scrittura e la produzione teorica del gruppo di lavoro dei corsi di laurea in moda dell’Università Iuav di Venezia. È monotematica, caratterizzata da una parola o da una frase chiave che permea i contenuti, e unisce affondi su figure e storie poco approfondite restituite con le visioni di giovani autori. Ha un comitato scientifico e coinvolge un gruppo di studiosi e ricercatori in veste di reviewer.

I contributi pubblicati sono sottoposti a un procedimento di revisione tra pari (Double-blind Peer Review). Il comitato scientifico si caratterizza per la presenza di autori e professionisti attivi nell’ambito della critica, degli studi di moda, dell’arte contemporanea, della direzione museale, della curatela, dell’editoria, della direzione artistica e della fotografia.

Ogni numero può radunare varie tipologie di contributi: Chronicles, Conversations, Essays, Performative Writings, Reviews, Self-Analysis, Studies. Nel corso dei primi tre numeri pubblicati, dedicati rispettivamente ai temi Dark Room, Manifesto e Fragment, hanno partecipato al progetto autrici e autori come Silvia Calderoni, Claire Fontaine, Judith Clark, Paolo Di Lucente, Anna Franceschini, Garbage Core, Gio Black Peter, Kensuke Koike, Bruce LaBruce, Louis De Belle, Jacopo Miliani, Luca Trevisani. È attualmente in lavorazione il quarto numero, Value, che indaga il concetto di valore.

Dune è parte del cluster di ricerca Iuav FLAIR ed è supportata da donors che hanno creduto nel progetto editoriale come Maria Grazia Chiuri, Nicoletta Fiorucci (Fiorucci Art Trust), Maison Valentino, Matteo Mantellassi (Manteco).