MRZB “Una Decade nella Tana: a Numb Need, a Flesh Flicker” Baleno International / Roma

“Una Decade nella Tana: a Numb Need, a Flesh Flicker”, è il nuovo corpo di lavori di MRZB presentato a Baleno International in occasione della prima mostra personale del gruppo artistico con la galleria.

Questa serie è concepita come un collage sperimentale tra fotografia, video, performance, scultura, scrittura, sviluppatosi attorno a un’installazione video a due canali, I Killed My Father, I Ate Human Flesh, I Quiver With Joy (Kaspar’s Lunatic Remedies), e a un dittico fotografico, Le Derive di Kaspar (I Tremolii della Carne) e Le Derive di Kaspar (88 Vegas).

I Killed My Father, I Ate Human Flesh, I Quiver With Joy (Kaspar’s Lunatic Remedies), segue le derive di Kaspar spaziando tra il non-paesaggio continuo della pianura lombardo padana e spazi chiusi, di margine, liminali e abbandonati. Le musiche, arrangiate dall’artista e compositrice Rin Suemitsu, sono performate dagli artisti Ivan Cheng e Jette Loona Hermanis.

In Le Derive di Kaspar (I Tremolii della Carne; 88 Vegas) fotografie ai sali d’argento fanno da sfondo ad alcuni inserimenti scultorei e interventi plastici. I due lavori funzionano come tracce filmiche spettrali parte della narrazione sospesa alla quale allude l’opera video, mementi mori particolarmente esagerati, accumulazione di insegne di decadimento e di morte, morte per sovraccarico. In Le Derive di Kaspar (88 Vegas) la scena è quella di un buffet allestito, feticcio borghese, inverso di se stesso, svuotato, abbandonato; in Le Derive di Kaspar (I Tremolii della Carne) le fotografie del personaggio appaiono in primo piano accompagnate da oggetti intimi, vestiario e parti del corpo, capelli, mani e braccia, un volto incipriato.

“Una Decade nella Tana: a Numb Need, a Flesh Flicker” flirta con il cinema di genere pulp e horror, amplificando la drammatica, frammentaria, grottesca storia del personaggio in una sorta di slapstick tra monologhi interiori e litanie mortifere, glam e gotiche, estensioni e scomposizioni fotografiche, allestimenti, studi di scena, scritture diaristiche e appropriazioni poetico letterarie.