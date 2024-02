Pubblicato originariamente su Flash Art no. 54-55 May 1975

Viene riconosciuto il carattere incerto dubitativo dell’esistenza;

il dubbio è conoscenza della propria fallibilità,

quindi è assunzione di una posizione analitica nei confronti di una realtà che si vuole mistificata.

Solo nella chiara consapevolezza dei propri limiti

si può stabilire un equilibrio; il proprio modo di essere

si attua nella determinazione che la «mancanza

di certezza non deve costituire un motivo di infelicità».

L’inoperosità qui intesa come non produttività è il non agire,

è il tempo apparentemente non vissuto a sufficienza

in favore della riflessione.

Essa deve essere esercizio/analisi, certezza di trovare

o ritrovare l’originaria dimensione psico/fisica:

è l’esigenza, forse, di sfuggire le tragiche conquiste della civilizzazione.

In essa si attua l’esperienza elementare con il mondo

esterno cercando una possibilità di ridefinizione del rapporto

con il reale; meditare sul riconoscimento dell’oggetto

comune in tutta la sua banalità è la volontà di rivivere

il semplice equilibrio del quotidiano.