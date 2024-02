In occasione degli ultimi giorni della mostra di Diego Marcon presso il Centro Pecci di Prato, Ordet presenta Glassa e Music for Diego Marcon’s work, il volume e il vinile pubblicati da Lenz per la personale dell’artista al museo.

Il volume Glassa raccoglie una serie di saggi che esplorano la mostra omonima da vari punti di vista, indagando così diversi aspetti della metodologia di lavoro dell’artista. Analizzando temi e produzioni come l’allestimento, gli effetti speciali, le sculture in ceramica, la comunità di persone riunite attraverso il suo lavoro e il rapporto con il cinema, questa piccola antologia permette di situare la mostra all’interno della ricerca e poetica di Marcon.

Il vinile Music for Diego Marcon’s work raccoglie le musiche composte da Federico Chiari per diverse opere cinematografiche e video, tra cui Monelle (2017), Ludwig (2018), The Parent’s Room (2021) e Dolle (2023). L’album è accompagnato da un libretto contenente testi e immagini che permettono di approfondire la collaborazione unica e profondamente intrecciata tra Chiari e Marcon.