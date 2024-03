Bellissimo il giardino:

qui dall’alto dello

scaléo di legno la pianura

della tela sessantasei

mi appare inutilmente

percorsa dai versi, dalle linee

dai colori accumulatasi fin qui

al centro della rotonda,

per i viali del labirinto.

Più facile tenersi

al piano di campagna

che lasciar fare alla pittura:

limiti inesistenti, assenza

di sintassi, passaporti, per la follia.

Bellissimo il giardino

invece, come cosa cui afferrarsi

quando la mano, il vuoto

bianco dall’alto in basso

ti diano la vertigine,

quando l’inquinata

officina dell’alchimia

ti costringa alla fuga.

Gianfranco Baruchello, 1989.

Pubblicato originariamente su Flash Art Italia n. 183 Aprile 1994

E tornando al “qui”, faremo insieme lo stesso, adoperando — per facilitare immaginazione e arbitrio — una specie di polimorfa autobiografia ricca di effimere terminologie e nomenclature inventate che ci consentano di percorrere le tracce di una possibile pittura (chiamiamola così). Tenendoci alla larga dai canoni tradizionali del gusto, della logica, della somiglianza troppo fedele al reale e dell’accademia astratta. Una pittura più adatta al racconto libero come può esserlo un film o un fumetto girato o scritto alla rovescia e che non debba per forza tendere a diventare il Grande Murale Rivoluzionario o il Vasto Affresco Storico completo di tutti i Volti-Che-Contano.

Sia perché Grandi Murali e Vasti Affreschi già abbondano e sia perché la società non ci fornisce ancora gratis tutto lo spazio necessario. Basta inoltre dare un’occhiata alla televisione per capire quali sono i limiti e il territorio che questa impone oggi alle arti figurative, analogamente a quanto ha fatto la fotografia nell’Ottocento.

Facciamo per prova e insieme, altri quadri “a parole” per minare la cultura e la comunicazione… rendiamoci disponibili a ipotesi che siano né scrittura né disegno ma contenuto diretto e spontaneo del SENTITO VIVERE, macchie che la spugna della mente può lasciare quando vogliamo e dove vogliamo, dove l’alfabeto si mescola con imprevisto ordine alla memoria al sogno al bisogno alla paura. Ecco il panorama davanti al quale recarsi “col cavalletto e i pennelli”: un assortimento di soggettività individuali espropriate e in corso di esproprio che scelgono rivolta e guerriglia per raccontarsi.

Chiameremo, a bassa voce, questa pittura: esercizi individuali anti potere.

Gianfranco Baruchello, 1978.