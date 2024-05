Book launch e talk “QuestionGen (0.0022 ml)” di Agnes Questionmark Fondazione ICA / Milano

Fondazione ICA Milano presenta, giovedì 23 maggio 2024 alle ore 18.30, il progetto editoriale QuestionGen (0.0022 ml) dell’artista e performer Agnes Questionmark (Roma, Italia, 1995). Il progetto, edito da NERO, affonda le proprie radici nella pratica di Agnes Questionmark, focalizzata sull’esplorazione dei confini del sé e dei limiti del proprio corpo attraverso esperimenti genetici, operazioni chirurgiche e processi riproduttivi artificiali.

Con QuestionGen (0.0022 ml) l’artista realizza una vera e propria anti-medicina, presentando una capsula contenente una frazione del proprio DNA, prelevato attraverso un processo di estrazione chimica. Il progetto, realizzata in collaborazione Josie Zayner, bio-hacker e artista, trae ispirazione dall’idea della pillola come dispositivo medico per presentare un atto di ribellione contro il potere soffocante che la scienza esercita sul corpo di ognuno di noi, cui l’artista si oppone promuovendo la capacità di rimodellarsi e trasformarsi di continuo. Parte integrante del progetto sono la scatola che racchiude la pillola e l’apparato informativo che la accompagna, arricchito dei testi critici dell’artista, di Josie Zayner, del curatore Kostas Stasinopolous e del curatore e videomaker Arturo Passacantando.

Nel corso dell’appuntamento presso Fondazione ICA Milano la ricerca di Agnes Questionmark sarà approfondita dallo screening della performance CHM13HTERT e dallo Screening del Panel talk (supportato da Kuboraum) avvenuto dopo la performance, moderato da Gea Politi (Editore di Flash Art) con la partecipazione di Josie Zayner, Kostas Stasinopoulos (curatore della Serpentine Gallery) e The Orange Garden, dove le tematiche dell’evoluzione e della manipolazione del corpo sono al centro di una disamina che vede l’artista presentarsi come essere ibrido. Alla proiezione fa seguito l’affondo dedicato al progetto QuestionGen (0.0022 ml), con Agnes Questionmark in dialogo con Chiara Nuzzi e Gabriella Rebello Kolandra di Fondazione ICA Milano e con Josie Zayner. La talk si terrà in lingua inglese. Nel corso dell’incontro QuestionGen (0.0022 ml) sarà disponibile e acquistabile presso Fondazione ICA Milano.