L’isola delle storie La Triennale / Milano

Triennale Milano propone tre esperienze ideate da Spazio Taverna all’interno di Casa Lana, progettata da Ettore Sottsass nella seconda metà degli anni Sessanta, che si svolgeranno il 26 febbraio, il 25 marzo e il 13 maggio. Le esperienze di Spazio Taverna costituiscono una modalità per attivare in maniera inedita la zona centrale dell’appartamento milanese, ricostruita in Triennale a seguito della donazione di Barbara Radice Sottsass. Le esperienze rappresentano una serie di serate uniche, concepite come eventi temporanei e immersivi in grado di trasformare lo spazio in un’opera, in cui si accorcia la distanza tra artista, opera, spazio e visitatore.

I percorsi sono stati pensati per essere fruiti singolarmente.

L’esperienza dal titolo “L’isola delle storie” presentata dall’artista Antonio Della Guardia insieme allo sceneggiatore Venceslao Cembalo e l’arpista psicologa-psicoterapeuta Sira Sebastianelli, è il momento di un inatteso viaggio di esplorazione interiore. Un’immersione ad occhi chiusi per raggiungere o provare sensazioni limpide e profonde. Il perimetro dello spazio di Casa Lana diventa l’epicentro di un’improvvisa scossa, in cui il prestare attenzione, l’essere curiosi, l’affidarsi o semplicemente il provare ad immaginare, diventano in automatico delle potenziali azioni rigenerative e culturali. Una processualità che tenta di estendersi oltre l’attimo per invadere le trame della quotidianità, al fine di innescare delle modalità di azioni replicabili per una sopravvivenza futura.