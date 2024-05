Martina Rota “I Was Flying Back to You When the Ceiling Collapsed” Megadue / Bologna

Non tutti i viaggi raggiungono la destinazione voluta. Pronto a prendere un’uscita imprevista, Megadue presenta I Was Flying Back to You When the Ceiling Collapsed, personale di Martina Rota. Il progetto prosegue la programmazione annuale dello spazio dedicata al ritorno, alla distanza, e all’incontro.

Per l’occasione della personale bolognese, Martina Rota sviluppa un allestimento ibrido che tiene assieme elementi installativi e performativi. Come suggerisce il messaggio lanciato dal titolo, la mostra riflette su come un incidente di percorso generi sostegni ai quali aggrapparsi e nuove possibilità di fuga. L’artista interviene aprendo passaggi inediti e offrendo presidi di sicurezza inattesi. La natura minima e stradale dello spazio di Via Mascarella è sollecitata da Rota con spinte estetiche verso la porta e contro il soffitto. Ciò che la dimensione intima è incapace di contenere ricerca l’azione e le attenzioni dell’altro.

Il lavoro di Rota, molto legato al corpo che performa, assume in Megadue una dimensione differita, in parte reincaranta dalla presenza di una bambina angelo. A partire dal blackout del corpo, il vissuto personale cerca risonanza nei traumi collettivi e nei corpi sconosciuti.

Mowgli scappa di casa

non sa come ne perchè

cammina distratta

senza lasciare traccia

che importa pensa la matta con la cataratta.