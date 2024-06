Alina Perez “The Whole World is my Father” ADA / Roma

Preferisco l’incertezza di non sapere dove tu sia

perchè per me tu sei ovunque

entrambi esistiamo in un singolo attimo

su di una singola sfera

che fluttua in una galassia gigante

esattamente in questo istante

entrambi

tutti noi

nel grembo di una galassia dove le bromelie crescono in abbondanza

come segreti

come sussurri, come pitoni, e verdi iguane

abbondanti come micro-ecosistemi, come la nostra flora rosa e i nostri pensieri in corsa

abbondante come l’amore (in)condizionato di una madre

abbondante come le utopiche paludi d’acqua dolce

abbondante come il polline e le trame

tutti noi nel grembo di una galassia dove forse un tempo c’era

pace

o crepitio di lava fusa

per me non sei niente

forse in una giornata calda, quando ogni mia fessura suda e si appiccica

forse quando il marciapiede bollente e i ferri di cavallo in acciaio si fondono insieme

forse l’acciaio e l’alluminio rovente e i cavalli e i collant rosa e la tua rasatura ruvida

e questa dolce guava hanno in comune più di quanto pensiamo

forse in una giornata torrida

il sudore che mi brucia gli occhi mi ricorderà le tue scure sopracciglia nere e come forse oggi

non sono ormai più nere

ma sempre più grigie, come l’acciaio

come l’alluminio

come l’espansione termicaù

Preferisco l’incertezza di non sapere dove tu sia

perchè per me tu sei ovunque