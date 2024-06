“Hot and bothered – Nightmares in a bed full of pillows” Galleria Alberta Pane / Parigi

La Galerie Alberta Pane è lieta di presentare nei suoi spazi parigini la mostra “Hot and bothered – Nightmares in a bed full of pillows”, con opere di Guendalina Cerruti, Marielle Chabal e Davide Sgambaro, per la prima volta chiamati a dialogare in una stessa esposizione. Accomunati da una riflessione sulla condizione esistenziale delle giovani generazioni, nelle loro opere Cerruti, Chabal e Sgambaro mettono in luce, attraverso media e modi operandi differenti, ansie e dubbi nei confronti di un futuro incerto. Facendo talvolta ricorso al sarcasmo e all’assurdo, la loro ricerca intende suggerire nuove proposte per fronteggiare le disillusioni della società contemporanea. Guendalina Cerruti è un’artista italiana che vive a Londra, le cui opere parlano di vita quotidiana, vivace e innocente, per esplorare e al contempo resistere a un’immagine definita della cultura e della società, modellata da algoritmi, consumismo e stili di vita idealistici. In questa esposizione, l’artista presenta sia opere di nuovissima produzione che recenti lavori già esistenti. Tra questi Life Is a Rollercoaster traspone una figura retorica in un oggetto fisico fatto di scarti lignei e metallici e di fotografie tratte dal telefono e dal feed Instagram dell’artista. La scultura ci invita a riflettere sulla ricerca di un ideale tra i miraggi e le distorsioni che pervadono la sfera digitale dei social network. Marielle Chabal è un’artista, ricercatrice e regista francese che crea speculative fiction, realizzate in varie forme a seconda del progetto, che lei chiama anche « expériences de pensée ». Le sue opere, animate da un’energia collettiva, sono strumenti per comprendere le realtà politiche che ci sovrastano. Ci fanno anche riflettere sui beni comuni, sull’eco-responsabilità e su una necessaria rivalutazione del ruolo sociale e politico dell’arte. I moodboard e i patchwork in stile scrapbooking che presenta in mostra sono il punto di partenza per il progetto QUEENS, un film che ritrarrà l’impronta indelebile del patriarcato sul nostro rapporto con il mondo femminista-queer. Il lavoro di Davide Sgambaro esprime il disagio e la disillusione della sua generazione attraverso una varietà di media. In Me as Bruce Waine, Peter Parker, Bruce Waine, Peter Parker, ecc. l’artista si presenta come un antieroe in una GIF. In Off the Hook!, invece, uno skydancer è intrappolato in una scatola di plexiglass trasparente per denunciare l’individualismo, la precarietà e la solitudine che tutti noi dobbiamo affrontare. Le sue opere, volutamente ciniche, mirano a svelare i meccanismi della società capitalista basata sul tempo libero, il profitto e la competizione.