Eric N. Mack “No Doubt” Casa Flash Art / Ostuni

Inaugura Casa Flash Art Ostuni con una mostra di Eric N. Mack. Casa Flash Art nasce tra Ostuni e il mare, immersa negli ulivi millenari della Valle d’Itria. Un nuovo spazio laboratorio per l’arte contemporanea con una residenza per artisti.

La mostra inaugurale è “No Doubt” di Eric N. Mack curata da Gea Politi. Il lavoro di Mack è scultoreo, allo stesso tempo aereo e varia dalla scultura all’installazione, ai pezzi murali e al lavoro su carta. La sua estetica implica una particolare tattilità e l’utilizzo di oggetti comuni, principalmente legati all’abbigliamento. Elementi già pronti, come indumenti, coperte, pannelli forati, pagine di riviste e occhielli, si ricompongono e trasmutano tramite l’uso di mezzi come vernice acrilica, glitter, la ricucitura e tintura. Il linguaggio visivo di Mack parla attraverso questi materiali, così come attraverso il colore e la consistenza, l’ottica e il movimento. Le sue opere fluiscono e si spostano, animate da uno spettro di tonalità, forme irregolari e drammaticità poetica. I riferimenti all’industria della moda e alla figura conferiscono una qualità seducente, collegandosi all’identità o a una finzione materiale di desiderio e intenzione. Il titolo della mostra è letteralmente dedicato ai No Doubt, gruppo cult anni ’90 capitanato da Gwen Stefani, icona di stile dei tempi con i suoi innumerevoli pantaloni cargo e micro-top, di cui fantasie e colori sembrano essere entrati nei lavori di Mack per questa mostra.

Una architettura estrema, di grigi e cementi, acciai, vento e vetro, nata dal restauro di una autofficina – soccorso stradale 24H, rimessa per auto, con annessa abitazione. Il nuovo edificio non ha negato l’esistente degli anni ’80, frutto anche di abusi sanati, ma lo ha riabilitato con nuove funzioni e una riappacificazione con il territorio. Un poetica di materiali crudi e non processati, identici per interni ed esterni, senza segni decorativi e senza idolatria architettonica, con materiali e lavorazioni locali. Sono oltre 500 metri di spazi multifunzione, con un grande area galleria, piazze di terra e ghiaia, pedane cementizie performative, terrazze sospese, che si aprono su porzioni di paesaggio segnate dall’orizzonte del mare e degli ulivi. Il progetto architettonico è stato concepito da Flash Art architecture.

“Casa Flash Art rappresenta una nuova evoluzione per un media. L’idea è di costruire una non istituzione fisica, che proceda culturalmente con l’incertezza e l’instabilità di una rivista, proiettata ad indagare in modo radicale le istanze ibride del presente. Casa Flash Art si pone come tentativo per una nuova forma di azione laboratorio che guarda ai territori considerati periferici ma che offrono nuove prospettive di vita, grazie alla loro biodiversità che sarà contaminata da espressioni internazionali”, raccontano Gea Politi e Cristiano Seganfreddo, editori di Flash Art.

Un ringraziamento speciale a Galleria Franco Noero.