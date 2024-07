Etnia Barcelona Moi Aussi / Venezia

Etnia Barcelona presenta Moi Aussi, la prima galleria che riunisce artisti internazionali attorno a una tela unica ed insolita: un paio di occhiali.

Etnia Barcelona si unisce a Moi Aussi in un progetto artístico che unisce l’arte al mondo dell’ottica. Ad oggi, oltre cinquanta artisti hanno partecipato a Moi Aussi trasformando un oggetto di uso quotidiano in un’opera d’arte unica realizzata a mano. Questo progetto mira a sostenere gli artisti a livello globale e a migliorare la loro visibilità internazionale nel mondo dell’arte. La Chiesa dell’Abbazia della Misericordia di Venezia, recentemente acquisita da Etnia Barcelona, diventerà il laboratorio creativo di Moi Aussi, dove ogni mese artisti selezionati creeranno la loro opera d’arte partendo da un paio di occhiali.

Etnia Barcelona presenta Moi Aussi, un contenitore di persone, idee e creatività creato da Andrea Zampol D’Ortia nel 2020. Moi Aussi è il primo spazio creativo nato per unire artisti di tutto il mondo attraverso una tela unica ed insolita: un paio di occhiali. Una montatura su cui ogni artista interviene con assoluta libertà creativa. Moi Aussi è un progetto visionario e trasversale che mira a creare uno spazio dinamico ed in continua evoluzione per gli artisti, mettendoli in contatto attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Moi Aussi oltrepassa ogni confine culturale assicurando che il vero scopo dell’arte trionfi su ogni diversità; la diversità culturale rappresenta infatti la forza di questa comunità artistica. Moi Aussi riflette non solo il desiderio degli artisti di far parte di questa comunità, ma sottolinea anche l’inizio del loro percorso, offrendo loro sostegno artistico e visibilità a livello mondiale.

Gli artisti sono selezionati direttamente da Andrea Zampol D’Ortia e dal suo team, senza distinzione tra talenti emergenti e giá affermati. Gli artisti selezionati riceveranno un paio di occhiali standard e anonimi con i quali avranno piena libertà di creare la propria opera d’arte senza limiti di tecnica ed estetica. Ad oggi, il progetto conta oltre cinquanta artisti che presentano le loro opere uniche e irripetibili. Ogni pezzo realizzato a mano è il risultato di un processo creativo totalmente libero che coinvolge tutti i tipi di tecniche e materiali, dall’incisione, alla pittura o alla scultura, fino all’inserimento di materiali insoliti come pietre, sabbia e persino sacchi della spazzatura.

Moi Aussi rappresenta il massimo impegno di Etnia Barcelona nei confronti dell’arte: insieme formano una simbiosi perfetta. Da un lato, Moi Aussi è una fonte di ispirazione per l’azienda, uno spazio dove la creatività e l’arte si esprimono al meglio. Dall’altro, Etnia Barcelona è la fonte per far crescere il progetto, dando agli artisti l’opportunità di sviluppare una promettente carriera artística ed ottenere visibilitá globale, fornendo loro uno spazio per l’ispirazione la creazione.

Per ampliare ulteriormente questo omaggio all’arte e agli artisti, Etnia Barcelona ha acquisito la Chiesa dell’Abbazia della Misericordia di Venezia, che sarà trasformata nel Moi Aussi Creative Lab. Ogni anno una commissione composta da personalità di spicco del mondo dell’arte selezionerà 24 artisti (2 per mese) tra quelli che si sono candidati al progetto. I selezionati avranno l’opportunità di svolgere una residenza all’interno della Chiesa dell’Abbazia della Misericordia e, con il supporto di Moi Aussi, creare le proprie opere. Ogni artista produrrà 5 opere che Moi Aussi condividerà con il mondo, facendo conoscere in primo piano loro e la loro arte. Inoltre, insieme al team di design di Etnia Barcelona, ogni artista creerà un modello indossabile che diventerà una capsule in edizione limitata che Etnia Barcelona venderà in tutto il mondo.

“Moi Aussi” è un vibrante contenitore di incontri, esperienze passate e luoghi vissuti, dove la libertà, l’istinto e la consapevolezza dell’artista fanno emergere l’espressione delle sue origini, le tradizioni della sua cultura e la sua anima. Così, nell’unione di genio e manualità, nasce un’opera unica e non replicabile. Ho immaginato di unire le anime in modo puro, etico e spontaneo, attraverso il passaggio di un oggetto di uso quotidiano, come gli occhiali. Ho adottato un linguaggio comune, quello dell’Arte, che permette ad artisti di tutto il mondo di conoscersi, interagire, condividere idee e progetti in nome della bellezza“, ha dichiarato Andrea Zampol D’Ortia, direttore artistico del progetto.

“Fin dall’inizio questo progetto mi ha commosso per la sua genuinità e, non per ultimo, per la sensibilità, la passione e l’umanità del suo ideatore, Andrea Zampol D’Ortia. È un progetto reale con una causa reale: aiutare gli artisti di tutto il mondo a rilanciare la loro carriera nel mondo dell’arte. Moi Aussi esiste come fonte di ispirazione all’interno di Etnia Barcelona. Sfida la nostra creatività e ci spinge a superare i nostri limiti per continuare a produrre i migliori occhiali del mondo. “Dove ci porterà Moi Aussi è un mistero, ma sarà sicuramente un lungo viaggio“. Queste sono le parole di David Pellicer, fondatore e CEO di Etnia Barcelona.