“Poetry Day. Jonas Mekas” ICA / Milano

Martedì 17 settembre 2024 alle ore 18.30 la Fondazione accoglie per la prima volta una tappa del percorso “Poetry Day” promosso e organizzato dal Centre Pompidou di Parigi che coinvolge più di trenta istituzioni in tutta Europa in un itinerario condiviso dedicato alle più significative ed emblematiche figure del panorama culturale.

Dopo i cicli dedicati a John Giorno (2020), Charles Baudelaire (2021) e Patti Smith (2022-2023), quest’anno il

progetto punta i riflettori sul regista e poeta lituano Jonas Mekas e sulla capacità della poesia di estendere i propri confini sino al territorio dell’immagine. In occasione dell’appuntamento milanese è in programma la proiezione di due lungometraggi realizzati dall’artista. La serata inaugura con Reminiscences of a Journey to Lithuania (1971, 82 min.), una partitura cinematografica in tre atti che combina elementi autobiografici con riprese realizzate tra la Lituania, gli Stati Uniti e Amburgo. Segue la proiezione di WTC Haikus (2010, 14 min.), in cui l’artista si focalizza sulla presenza costante del World Trade Center negli scorci catturati nel corso della permanenza a SoHo dal 1975 al 1995.