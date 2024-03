ICA Milano presenta Ritratto di città di MASBEDO

Fondazione ICA Milano presenta gli appuntamenti che compongono il tour internazionale di Ritratto di città di MASBEDO, a cura di Cloe Piccoli, progetto che insieme all’istituzione è tra i vincitori dell’undicesima edizione di Italian Council (2022), il programma della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura volto alla promozione internazionale dell’arte contemporanea italiana.

Ritratto di città di MASBEDO prende il nome dalla prima composizione sonora di Luciano Berio e Bruno Maderna che nel 1954 inaugurò le pratiche sperimentali dello Studio di Fonologia RAI di Milano. Il progetto è il reenactment di quell’esperienza innovativa che, a partire dalla musica elettronica, diffusa via radio, si espande in una visione ampia che coinvolge architettura, arte, design e letteratura come elementi di rinascita civile e democratica.

Il progetto di MASBEDO si declina nella realizzazione di un video, un volume edito da Marsilio Arte, con progetto grafico Leftloft, e un ampio programma di proiezioni, installazioni, performance sonore, conversazioni, public program che ha l’obiettivo di coinvolgere professionisti internazionali in uno scambio artistico e culturale che è alla base della mission di Italian Council.

Parte integrante del progetto è l’ampio e significativo network di istituzioni internazionali, che contribuiscono a sviluppare la ricerca, la produzione, la divulgazione e la comunicazione dell’opera. Il partner di progetto è SODA (School of Digital Arts) di Manchester, con cui è stata attivata una collaborazione per creare un programma espositivo e un public program. Inoltre Soda metterà a disposizione del progetto tecnologie e professionalità d’avanguardia nel settore video e audio. Un prestigioso network di Partner Culturali che include, con SODA (School of Digital Arts), Centre Pompidou-Metz, Museo del Novecento di Milano, Triennale Milano, Castello Sforzesco di Milano, Fondazione Merz Torino, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e contribuisce allo sviluppo del progetto con programmi specifici di proiezioni, performance e public program.