Il primo premio per il sistema dell’arte contemporanea in Italia

Flash Art Italia Award, in collaborazione con Arte Fiera Bologna, nasce con l’obiettivo di diventare il principale premio italiano dedicato all’arte contemporanea, offrendo un riconoscimento ampio e articolato dell’intero ecosistema dell’arte in Italia.

Il premio si propone di valorizzare artisti, galleristi, direttori di musei, fondazioni, spazi indipendenti, ma anche territori e imprese che si sono distinti per la qualità della ricerca artistica nell’anno appena trascorso. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bologna venerdì 7 febbraio, durante Arte Fiera, nei suggestivi spazi del Cinema Modernissimo, costruito nel 1915 e da poco tornato in attività grazie a un completo rinnovamento a cura della Cineteca di Bologna.

“L’Italia è un Paese frammentato e frammentario. È tremendamente difficile leggere i tanti, tantissimi progetti artistici legati alla contemporaneità, spesso di grande qualità, spesso troppo poco visti e comunicati. – dichiara Cristiano Seganfreddo, editore e direttore di Flash Art – C’è una resilienza che si innesta nei territori e che li rende meno soli, soprattutto alle nuove generazioni. I tanti curatori, critici, direttori, musei, fondazioni, spazi indipendenti, imprese, pubblico e privato, agiscono grazie alla passione per l’arte e per i propri luoghi e istituzioni, malgrado difficoltà di ogni genere. In primis di budget. Ecco un premio ampio che vuole avere in sala a Bologna l’energia italiana, non solo per dare una statuetta, ma per dire “ci siamo”. E siamo tanti. E siamo un pezzo fondamentale della cultura e del paesaggio di questo Paese”.

“Arte Fiera e Flash Art sono entrambe delle apripista. – dichiara Simone Menegoi, Direttore Artistico di Arte Fiera – È del tutto logico che queste due realtà italiane, forti di una storia affine – la prima rivista d’arte contemporanea in Europa, la più longeva fiera d’arte in Italia – abbiano collaborato in passato e ora tornino a dialogare. Ospitando la prima edizione del Flash Art Italia Award, ci auguriamo di dare ulteriore visibilità a una scena artistica così varia e complessa come quella italiana, la stessa scena che Arte Fiera si sforza ogni anno di far conoscere meglio al pubblico”.

Il Flash Art Italia Award sarà articolato in 14 categorie:

1. Miglior Artista

2. Migliore Artista Emergente

3. Miglior Galleria d’Arte

4. Miglior Galleria d’Arte Emergente

5. Miglior Direttore / Museo d’Arte Contemporanea

6. Fondazione dell’Anno

7. Miglior Spazio Indipendente

8. Premio alla Carriera

9. Innovazione e Sostenibilità nell’Arte

10. Miglior Progetto Curatoriale

11. Premio Arte e Territorio

12. Premio Arte e Impresa

13. Premio Arte e Moda

14. Premio alla Scrittura

Il Premio prevede una serie di nomination per ogni categoria, che porteranno alla definizione di 3 finalisti per premio. Le nomination sono suggerite e istruite da un ampio comitato di selezione. Il comitato di giuria è formato da personalità del mondo dell’arte e della cultura, selezionate per la loro competenza e imparzialità, oltre che per una visione sistemica e articolata del sistema Italia.

In occasione del Premio uscirà il primo numero dell’annuario di Flash Art Italia, diretto da Cristiano Seganfreddo. Completamente rivisto e attualizzato, l’annuario avrà come tema guida Agenda Italia. Sarà in formato catalogo, con copertina rigida e distribuzione globale. L’annuario ha una meta-redazione composta dai protagonisti dell’arte italiana ed internazionale: è lo strumento imprescindibile per leggere lo stato dell’arte del Paese. Il volume presenta diverse sezioni dedicate a varie linee di ricerca, dai territori ai new talents, dai gender studies alle nuove tendenze, dagli spazi indipendenti, alle gallerie, ai progetti innovativi. Con uno sguardo sempre vigile sulla ricerca e sulle nuove forme di espressione, la pubblicazione integrerà il lavoro quotidiano dei canali digitali del sistema di Flash Art Italia.