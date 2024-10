Oso sperare che quanto sono per dichiarare e soprattutto quello che mi accingo a chiedere, non venga da voi male interpretato poiché so che a tutti voi è noto il mio profondo attaccamento al lavoro.

Se non fossi certo della rettitudine con la quale voi tutti sapreste giudicare le mie parole e la mia richiesta, non avrei il coraggio di parlare, dato che il soggiacere ad un giudizio ingiusto e menomante la sincerità dei miei sentimenti, mi sarebbe assai più duro che il sopportare le conseguenze del silenzio. Ma poiché questo sarebbe quasi colpevole per la violazione di un categorico dovere di coscienza alla quale mi costringerebbe e poiché, al contrario, quel dovere io voglio assolverlo anche a costo di un grave sacrificio come quello che sto per compiere, e non dubitando, che la vostra stima venga a mancarmi in questo momento, in cui particolarmente mi necessita, io vi espongo senzaltro il mio vivo desiderio.

Desiderio che non appagato, diverrà necessariamente proposito. Ecco in breve e chiaramente di che cosa si tratta: io non posso accettare il compito al quale la vostra stima e la vostra benevolenza mi hanno chiamato. È per me una cosa veramente dolorosa, ma, ripeto, imprescindibilmente doverosa. Se voi accoglierete senza inutili e incresciose insistenze la mia preghiera e ml userete la gentilezza di esonerarmi dall’assumere il compito affidatomi a me non resterà che ringraziarvi della pronta soddisfazione che avrete data in tal modo alla mia pressante richiesta, come di gran cuore vi ringrazio di avermi dimostrato tanta benevolenza con l’avermi onorato della vostra fiducia.

Se però voi vorrete ostinarvi nel negarmi l’esonero domandatovi, io mi riterrò ugualmente libero da ogni responsabilità poiché, ve lo confermo nettamente e senza esitazione, il mio proposito di non accettare è irrevocabilmente deciso. D’altra parte tutti voi sapete benissimo che non uso prendere delle decisioni senza una severa e profonda riflessione, e vi posso assicurare che quella attraverso la quale sono giunto alla formulazione del proposito espostovi è stata particolarmente coscienzosa, tale proposito si è maturato mediante la serena valutazione di tutti gli argomenti che la logica e il dovere hanno potuto avanzare e si è imposto alla coscienza come un imperativo categorico.