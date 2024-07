la mia musica ora è il risultato

di un lungo periodo di meditazioni,

una presa di coscienza

di me stessa globalmente.

allora

mi resi conto che il «discorso

sull’evoluzione del linguaggio

musicale» non solo non mi

interessava più, ma mi dava

fastidio, lo sentivo falso,

forzato, schizofrenico,

imposto dall’ideologia corrente,

dalla quale pero non avevo

il coraggio di staccarmi.

«compresi che il lavoro del poeta

non consisteva nella poesia, ma

nell’invenzione di ragioni perché

la poesia fosse ammirevole»

(Borges, L’Aleph)

trovai il coraggio di essere

veramente autentica quando capii

(grazie al femminismo) perché

non avevo potuto esserlo e

quando finalmente mi decisi

a trasformare le mie esperienze

in coscienza (musica, yoga, danza,

e femminismo appunto).

scoprii, o meglio, ammisi

che quello che mi interessava

più di tutto era me stessa,

e la mia evoluzione,

e che qualsiasi cosa io

avessi fatto per essa,

automaticamente si sarebbe riflessa

nelle mie azioni (la musica in

questo caso), nelle manifestazioni

della mia esistenza.

compresi anche che l’autenticità

non consisteva, ovviamente,

nell’intenzionalita del mio fare

(«voler fare») precedente e neppure

nella spontaneità semplice e immediata,

ma in una «spontaneità consapevole».

poter essere cosi all’istante stesso

in cui si desidera essere,

esattamente come l’impulso

del momento detta,

il prendere coscienza di questo

istante realizzato,

l’osservare se stessi nell’attimo

in cui simultaneamente

l’impulso affiora e si trasforma

(si realizza) in azione,

la simultaneità osservata

dell’impulso e dell’azione.

ora

quindi non mi interessa più

la produzione di creatività,

bensì la manifestazione

di creatività.

rifiuto

l’organizzazione formale

Ia ricerca di relazioni

imposte ai suoni

la razionalizzazione dall’«esterno»

un ritmo imposto

rispetto il ritmo vitale

non soltanto biologico,

ma soprattutto ontologico.

l’operazione è quindi ora sul soggetto,

non (più) sull’oggetto.

agisco su me stessa.