Sacha Kanah “Sleep Starts” Clima / Milano

“Sleep Starts” è la prima mostra personale da Clima di Sacha Kanah (b. 1981 Milano, IT).

“Sleep starts” riguarda un’indagine sui modi in cui la materia organica può occupare lo spazio nel momento in cui si aggrega per costituire un organismo vivente. Le opere esposte sono dei buchi realizzati in acqua. Vengono presentati al culmine del loro processo di crescita come una serie di sculture trasparenti e senza peso formate da una membrana di kelp.

La loro struttura così come la loro densità è stata decisa esclusivamente dalle condizioni fisico chimiche dell’ambiente in cui nascono; l’acqua, intesa come archivio formale, viene usata per generare embrioni di corpi e apparati.