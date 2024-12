Older “MEMORY CURTAINS” Dropcity / Milano

OLDER è lieto di presentare “MEMORY CURTAINS”, la prima mostra dei fondatori dello studio multidisciplinare, Morten Thuesen e Letizia Caramia, presso Dropcity a Milano. La mostra presenta otto stampe serigrafiche di grandi dimensioni incastonate in casse monolitiche di legno, presentando una fusione tra fotografia, pittura e architettura che esplora il tema della memoria. A complemento dell’esposizione, durante il periodo della mostra si svolgeranno una serie di workshop pubblici, condotti dal maestro serigrafo Andrea Baldelli su tappeti e coperte d’archivio forniti dal rinomato produttore di tappeti cc-tapis.

OLDER è un pluripremiato brand italo-danese e studio di design multidisciplinare specializzato in uniformi che completano e valorizzano gli spazi architettonici in cui vengono indossate. Fondato nel 2013 da Letizia Caramia e Morten Thuesen, OLDER annovera tra i suoi clienti alcune delle principali istituzioni di architettura, design e gastronomia del mondo. Ogni pezzo è realizzato fondendo innovazione e funzionalità, con il supporto di una produzione responsabile e di una filiera sostenibile. Come studio multidisciplinare, il lavoro di OLDER abbraccia vari generi, dalle uniformi sostenibili al design di mobili. Ora, per la prima volta con il loro nome, i co-fondatori si avventurano nel mondo delle esposizioni, debuttando con la loro mostra inaugurale.

La mostra “MEMORY CURTAINS” si colloca all’intersezione tra fotografia, pittura e architettura. Ognuno degli otto pezzi esposti nasce come fotografia, che viene digitalizzata, trasferita su tessuto e tesa su telai di ferro di grandi dimensioni. I motivi, tratti da fotografie analogiche scattate da Morten Thuesen nell’ultimo decennio, raffigurano scene naturalistiche e urbane prive di luoghi specifici. Esposte per la prima volta come artefatti, queste immagini sono incastonate in casse di legno monolitiche, tradizionalmente utilizzate per il trasporto di opere d’arte, e abbinate a installazioni luminose statiche progettate per filtrare la luce attraverso le strutture. I pezzi di grandi dimensioni (210×170 cm) sono presentati come installazioni architettoniche, segmentando lo spazio e consentendo ai visitatori un accesso e una visione a 360 gradi. Accostando questi diversi soggetti fotografici, apparentemente non correlati, su schermi

incorniciati, la mostra evoca un’architettura remota e immaginaria.

Ogni serigrafia funziona come un’istantanea fotografica, simile ai fotogrammi di uno storyboard, raccontando storie indipendenti che si armonizzano formando una composizione unitaria o una scia di ricordi. La mostra esplora il tema della memoria: la sua conservazione, il suo richiamo e la natura effimera dei momenti. Piuttosto che trasmettere un messaggio specifico, MEMORY CURTAINS costruisce un’architettura implicita attraverso il suo gioco di luci e forme. L’ambiguità funge da lente analitica, illuminando ogni fotogramma e invitando all’interpretazione.

“Il titolo Memory Curtains è stato un filo conduttore del nostro lavoro per oltre un decennio, evolvendosi silenziosamente fino al suo emergere. È nato come un progetto fotografico collaborativo e ha preso nuova vita quando ci è stato chiesto di contribuire a un progetto per il quale abbiamo serigrafato un’opera d’arte con il motivo di Morten su vari tessuti. Siamo stati affascinati dagli schermi grezzi – l’essenza stessa del processo – più che dalle stampe finite. Questa mostra segna un momento di cambiamento per noi: è la prima volta che presentiamo con i nostri nomi, con OLDER come piattaforma piuttosto che come presentatore. Questo progetto è profondamente personale, nato dalla passione più che dalla domanda del mercato, e riflette chi siamo diventati grazie a OLDER. È il culmine di anni di sperimentazione e

un passo verso qualcosa che sentiamo completamente nostro”, affermano Morten Thuesen e Letizia Caramia.

La mostra è allestita presso Dropcity, un luogo dedicato all’esplorazione, all’immaginazione e alla sperimentazione di approcci alternativi al design e all’architettura in un periodo di crisi sistemiche globali; favorisce l’emergere di idee rivoluzionarie e ne sostiene la realizzazione materiale. Parallelamente alla mostra, si svolgerà un workshop pubblico di serigrafia, parte del programma di Dropcity, condotto dall’acclamato serigrafo Andrea Baldelli. Per tutta la durata della mostra, Baldelli serigraferà una serie di motivi di Morten Thuesen e Letizia Caramia su tappeti e coperte d’archivio forniti dal rinomato produttore di tappeti cc-tapis.