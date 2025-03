Alex Katz “Cartoons and drawings” Monica De Cardenas / Milano

Monica De Cardenas è lieta di annunciare una mostra speciale dedicata ad Alex Katz, uno dei più importanti ed influenti pittori del nostro tempo, appena celebrato all’età di 97 anni al MoMa di New York. Dal 21 novembre la galleria di Milano presenterà, per la prima volta in Italia, una serie di straordinari disegni e cartoons, ovvero i suoi “cartoni da spolvero”, grandi disegni utilizzati dall’artista per trasferire le immagini sulla tela con la stessa tecnica utilizzata da Raffaello e Leonardo per tracciare i contorni degli affreschi.

La mostra è un’occasione unica per uno sguardo nuovo alla genialità di Katz nella ritrattistica, con i suoi caratteristici tratti netti che sintetizzano le figure umane fino alla loro essenza.

Da sempre Katz ha saputo combinare tecniche tradizionali con influenze moderne e postmoderne: questo è ciò che lo ha reso unico nel mondo dell’arte. In tutta la sua lunga carriera il disegno non è stato solo un passaggio preparatorio, ma parte essenziale e sofisticata di tutto il processo creativo. Anche le opere di questa mostra sottendono l’approccio filosofico di Katz che bilancia spontaneità e disciplina, superficie e profondità, precisione e approssimazione.

I soggetti dei lavori esposti spaziano da primi piani di volti a raffigurazioni del busto, ciascuno dei quali mette in luce il delicato equilibrio di Katz tra astrazione e realismo. I cartoons donano alle figure una profondità emotiva grazie a sottili sfumature di espressione e personalità, mentre i disegni dimostrano una dedizione di lunga data nel catturare i soggetti con chiarezza ed eleganza. Queste opere rivelano la capacità di Katz di trasformare il semplice in qualcosa di monumentale. Nonostante la linearità delle forme, i suoi ritratti sono rappresentazione di un’intimità sorprendente che coinvolge i visitatori ad un livello più profondo. Ogni ritratto appare immediato, vivo e incisivo, capace di dialogare con un pubblico di tutte le generazioni.

Nato a New York nel 1927 da immigrati ebrei russi, l’artista americano Alex Katz è uno dei più importanti ed influenti pittori del nostro tempo. Dal 1946 al 1949 ha studiato pittura alla Cooper Union School of Art. Dal 1960 ha sviluppato uno stile figurativo inconfondibile ed altamente innovativo. Pur essendo apparso sulla scena artistica americana alla fine degli anni ’50, durante gli anni di dominio dell’Espressionismo Astratto, Katz ha scelto la figurazione, ma ha saputo integrare nel suo stile elementi dell’Espressionismo Astratto: le vaste superfici di colore monocromo di Barnett Newman e la gestualità veloce e spontanea di Pollock e De Kooning. Al contempo Katz, ispirandosi ai mass media, al cinema ed alla fotografia, ha anticipato ed ispirato il movimento della Pop Art, riuscendo sorprendentemente a conciliare l’astrattismo ed il realismo nell’arte americana del dopoguerra in uno stile unico e personalissimo.

Le opere di Alex Katz sono presenti nelle collezioni dei più importanti musei del mondo come il MoMA, il Metropolitan e il Whitney di New York, la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi e l’Albertina di Vienna. Recenti mostre personali includono il Guggenheim Museum di Bilbao (2015), Serpentine di Londra (2016), Musée de l’Orangerie di Parigi (2019), Museo Thyssen di Madrid (2022), il Guggenheim di New York (2022) e il MoMA (2024). Con questa mostra la galleria di Monica De Cardenas partecipa dal 23.11 al 1.12 alla Milano Drawing Week organizzata dalla collezione Ramo, dalla quale Alex Katz ha scelto un’opera di Michelangelo Pistoletto, che sarà esposta in dialogo con i suoi disegni e cartoons.