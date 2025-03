Categoria #Progetto Curatoriale 2025

Questa categoria è stata concepita come riconoscimento al curatore o al team curatoriale che ha ideato e realizzato il progetto espositivo più̀ innovativo e significativo dell’anno. Di seguito tutti i progetti nominati:

1. Carolyn Christov-Bakargiev, “Arte Povera” @Bourse de Commerce-Pinault Collection, Parigi

2. Fondazione In Between, “Nebula” @Complesso dell’Ospedaletto, Venezia

3. Luca Cerizza, “Due qui / To Hear” di Massimo Bartolini @Biennale di Venezia 2024, Padiglione Italia

4. Christoph Büchel, “Monte di Pietà” @Fondazione Prada, Venezia

5. Microclima, “Cinema Galleggiante / Acque sconosciute” @Venezia

6. Luca Lo Pinto, “…E Prini” @MACRO, Roma

7. LOCALES “If Body 2024” @Roma

8. Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, “Salvo. Arrivare in tempo” @Pinacoteca Agnelli, Torino

9. Claudia Gioia, “Khalil Rabah. Through the Palestinian Museum of Natural History and Humankind” @Fondazione Merz, Torino

10. Diego Sileo, “Adrian Piper: RACE TRAITOR”, @PAC, Milano

Il Premio Progetto Curatoriale 2025 è stato vinto da Christoph Büchel, “Monte di Pietà” presso Fondazione Prada, Venezia per aver trasformato un edificio storico in un laboratorio di sperimentazione contemporanea, affrontando il concetto di debito come fondamento delle relazioni sociali e culturali. Il progetto “Monte di Pietà” esplora il legame tra economia, potere e arte, intrecciando il passato della città di Venezia con le dinamiche della società contemporanea e dimostra come il patrimonio storico possa essere attivato attraverso l’arte in modo critico e non meramente celebrativo.