Le Alleanze dei Corpi “SLOW DANCING PARTIES DARK FANTASTIC DREAMS”

“Le Alleanze dei Corpi” torna dal 19 al 28 settembre a Milano, con un programma di danza, performance, suoni, ascolti, incontri e pratiche di partecipazione. La VII edizione apre il triennio 2025-2027, proseguendo il percorso di indagine sulla relazione tra corpo e territorio, in una articolazione scandita nei diversi anni secondo tre assi concettuali distinti – la soglia (2025), la casa (2026), il campo (2027) – che invitano ad attraversare lo spazio pubblico e la complessità dell’assetto urbano con uno sguardo rivolto alle frizioni, alle cavità, ai nascondimenti, alle fratture dell’abitare ma anche ai dispositivi possibili di perturbazione e cambiamento.

Situato principalmente nel quartiere di via Padova, nell’area adiacente al Parco Trotter, ma con appuntamenti in diverse aree della città sino alla Fabbrica del Vapore il progetto artistico è guidato dalla direzione artistica di Maria Paola Zedda, curatrice, ricercatrice, studiosa attiva nell’ambito dei linguaggi di confine e delle intersezioni tra danza, performance e arti visive, quest’anno affiancata nella curatela da Edoardo Lazzari, ricercatore e curatore indipendente, in un dialogo che intreccia continuità e nuove traiettorie di ricerca.

Il programma si sviluppa secondo forme tentacolari e movimenti lenti, con l’idea di generare spazi di condivisione, seguendo un tempo a spirale (Martins, 2021), fatto di echi, passaggi, memorie, prefigurazioni. Il titolo dell’edizione di quest’anno è SLOW DANCING PARTIES DARK FANTASTIC DREAMS, un’esortazione a tenere insieme l’oscurità e la dolcezza, l’orrore e la cura, i corpi e il potenziale immaginifico e terapeutico del sogno, del tremendo e del fantastico, come elementi di riparazione e trasformazione del nostro tempo.

Per approfondire gli eventi correlati al festival. Consultare il programma al sito.