Le Alleanze dei Corpi “SLOW DANCING PARTIES DARK FANTASTIC DREAMS”

Jacopo Miliani, La discoteca, 2021. Courtesy dell’artista e Centro Pecci per l’Arte Contemporanea, Prato.
Giovanni De Francesco. Courtesy dell’artista.
Jacopo Benassi, Meiwo, 2021. Courtesy dell’artista e Witty Books.
Jacopo Miliani, La discoteca, still, 2021. Courtesy dell’artista e Centro Pecci per l’Arte Contemporanea, Prato.
Sara Scanderebech, Trouvé, 2021. Courtesy dell’artista.
Kuro Haga, Our shiosai, 1975.
Massimiliano Ricci, 2022. Courtesy dell’artista.
Micol Roubini e Davide Maldi, 171219 – MAY THEM WHITE RISE WITH YOU, still, 2021.
Maria Guidone, Albertine Where are you?, still, 2021
Kinkaleri, HellOlleH, 2022-2025.
Giulia Terminio, Where Have You Been? ME:, 2025.
Scent of Indecent Scenes, 2025.
“Le Alleanze dei Corpi” torna dal 19 al 28 settembre a Milano, con un programma di danza, performance, suoni, ascolti, incontri e pratiche di partecipazione. La VII edizione apre il triennio 2025-2027, proseguendo il percorso di indagine sulla relazione tra corpo e territorio, in una articolazione scandita nei diversi anni secondo tre assi concettuali distinti – la soglia (2025), la casa (2026), il campo (2027) – che invitano ad attraversare lo spazio pubblico e la complessità dell’assetto urbano con uno sguardo rivolto alle frizioni, alle cavità, ai nascondimenti, alle fratture dell’abitare ma anche ai dispositivi possibili di perturbazione e cambiamento.
Situato principalmente nel quartiere di via Padova, nell’area adiacente al Parco Trotter, ma con appuntamenti in diverse aree della città sino alla Fabbrica del Vapore il progetto artistico è guidato dalla direzione artistica di Maria Paola Zedda, curatrice, ricercatrice, studiosa attiva nell’ambito dei linguaggi di confine e delle intersezioni tra danza, performance e arti visive, quest’anno affiancata nella curatela da Edoardo Lazzari, ricercatore e curatore indipendente, in un dialogo che intreccia continuità e nuove traiettorie di ricerca.
Il programma si sviluppa secondo forme tentacolari e movimenti lenti, con l’idea di generare spazi di condivisione, seguendo un tempo a spirale (Martins, 2021), fatto di echi, passaggi, memorie, prefigurazioni. Il titolo dell’edizione di quest’anno è SLOW DANCING PARTIES DARK FANTASTIC DREAMS, un’esortazione a tenere insieme l’oscurità e la dolcezza, l’orrore e la cura, i corpi e il potenziale immaginifico e terapeutico del sogno, del tremendo e del fantastico, come elementi di riparazione e trasformazione del nostro tempo.
Per approfondire gli eventi correlati al festival. Consultare il programma al sito.
Samer Zaher, Ancestral Echoes. Courtesy dell’artista.
Autin Elie. Fotografia di Alice Speller.
Stefania Tansini, L’ombelico dei limbi. Fotografia di Luca del Pia.
Francesca Proia, Voce Lattea. Fotografia di Danilo Conti.
Cindy Lee, 2023. Fotografia di Madeline Cohen.
Christophe al Haber. Fotografia di Dheinne Jabon.
Vincent Giampino, schau, Raum 21.11.2024. Fotografia di Luca Ghedini. Courtesy di Xing.
Simone Aughterlony, Biofiction. Courtesy dell’artista.
Giorgia Nardin, Premonition. Fotografia di Laura Farneti. Courtesy di Giornate del Respiro.
Giulia Crispiani, Paludofobia, 2025. Post Disaster Rooftop EP05 – LA PALUDE SIDERALE. Fotografia di Cosimo Calabrese.
Giulia Crispiani, CESURA x Centrale FIES. Fotografia di Alessandro Sala.
Jonida Prifti. Fotografia di Gabriele Pillo.
Lucia Kagramanian. Fotografia di Tommaso Andorlini.
Marina Donatone, plein air, CIRCA. Fotografia di Eleonora Mattozzi.
Diana Anselmo e Giuseppe Comuniello. Courtesy dell’artista.
Nicola Galli, pop. Fotografia di Andrea Macchia.