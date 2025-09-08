Rebecca Horn “Bodylandscape” Studio Trisorio / Napoli

In occasione della mostra personale di Rebecca Horn “Bodylandscape” presso Studio Trisorio, Flash Art Italia propone il testo curatoriale che accompagna il percorso espositivo.

Sono esposte opere su carta tra cui alcuni Bodylandscape, i grandi disegni caratteristici della Horn, le cui dimensioni corrispondono esattamente alla massima estensione del suo stesso corpo.

I Bodylandscape sono realizzati come atti performativi capaci di mettere in relazione il mondo interiore dall’artista e quello esteriore, attraverso la forza impulsiva e immediata del segno che evoca sulla superfice immagini di paesaggi cosmici e interiori. Questi lavori, intesi non solo come tracce del movimento fisico, ma anche come espressioni di spinta emotiva e passionale, caratterizzano tutto il percorso della Horn e, seppur con una forma espressiva diversa, sono in continuità con le sue performance degli anni Settanta incentrate sul corpo.

Nei lavori su carta si coglie la sua poetica ispirata alle energie dell’universo, e da ciascuno di essi sembra scaturire una forza misteriosa che evoca scenari onirici, innescando una connessione fra lo spettatore e il mondo più intimo della Horn.

La mostra celebra l’artista scomparsa il 6 settembre 2024 ed è in concomitanza con la retrospettiva al Castello di Rivoli di Torino dal 23 maggio al 21 settembre 2025, la prima dedicata alla Horn in un museo pubblico italiano.