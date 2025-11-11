“Vibrant Track” BAR / Torino

In occasione della mostra collettiva “Vibrant Track” presso BAR, Flash Art Italia propone il testo che accompagna il percorso espositico. La mostra presenta i lavori di Victoria Colmegna, Marietta Mavrokordatou e Marco Pio Mucci.

La mostra mette in relazione opere di Victoria Colmegna, Marietta Mavrokordatou e Marco Pio Mucci. Le immagini che le opere riflettono arrivano da ricordi, vissuti, percepiti – o da visioni, intese come alterazioni visive. Con il passare del tempo, i ricordi lasciano una traccia, una sensazione o un sentimento e talvolta si trasformano in qualcosa di inaspettato.

Nell’opera di Victoria Colmegna tre ragazze con il pancione leggono i tarocchi in una vasca idromassaggio. Dipinti ad acquarello, i visi sono appena accennati, lasciando le

loro identità anonime. Sembrano identiche – gemelle ritratte in una scena

surreale, l’allucinazione di un viaggio psichedelico.

Un anno fa Marietta Mavrokordatou ha scattato delle foto durante un viaggio in autobus a Londra, guardando dai finestrini bagnati. L’artista cattura le luci della città attraverso un biglietto piegato, ‘stuck in the moment’ come ci ha detto lei. Grazie alla ripetizione delle immagini arriva la sensazione di movimento.

Marco Pio Mucci dipinge sistematicamente un soggetto e non lo lascia più, spesso questo soggetto viene dai suoi ricordi. Le sale giochi sono luoghi in cui sono state trascorse lunghe serate con gli amici in un tempo sospeso, assorti in uno schema di strategie di gioco.