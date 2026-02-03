Flash Art Italia Award 2026

Flash Art Italia Award torna nel 2026 per la sua seconda edizione, confermandosi come il principale premio italiano dedicato all’arte contemporanea e come gesto di responsabilità critica nei confronti della scena artistica nazionale.

A sessant’anni dalla nascita di Flash Art, il premio si afferma come piattaforma di osservazione e di ricerca sui linguaggi del presente: un luogo in cui ciò che accade nell’arte viene misurato attraverso la qualità, la profondità e la capacità di incidere sul reale. Non un riconoscimento celebrativo, ma uno strumento di lettura, capace di restituire la complessità, le tensioni e le energie che attraversano il sistema dell’arte in Italia.

“Flash Art Italia Award nasce dall’urgenza di leggere il presente con strumenti critici adeguati alla sua complessità – dichiara Cristiano Seganfreddo, editore e direttore di Flash Art – In un Paese frammentato, dove molte pratiche di grande qualità rischiano di rimanere isolate, il premio vuole essere un atto di responsabilità verso artisti, curatori, istituzioni e territori. Non per semplificare, ma per osservare, mettere in relazione, dare forma a ciò che spesso resta disperso. È un modo per dire: questa scena esiste, è vitale, ed è parte essenziale del nostro paesaggio culturale”.

In collaborazione con Arte Fiera, il progetto consolida Bologna come punto di incontro tra istituzioni, artisti, gallerie e imprese culturali. Una città che, nei giorni di ART CITY e di Arte Fiera, si conferma snodo privilegiato per il confronto, la visibilità e il riconoscimento delle eccellenze del settore.

“Sono felice, nell’anno della mia prima direzione artistica di Arte Fiera, che il Flash Art Italia Award si svolga per il secondo anno consecutivo a Bologna. – dichiara Davide Ferri, Direttore Artistico di Arte Fiera – Come del resto accade per Arte Fiera, per via della lunga frequentazione, così tanti provano verso Flash Art un sentimento di affetto e famigliarità, dato il ruolo fondamentale che la rivista ha avuto nella formazione di moltissimi appassionati di arte contemporanea. E mi sembra che il premio, oltre a celebrare questa lunga storia riportandola nel presente, illumini con puntualità diverse sfaccettature del sistema italiano”.

La ricerca e la radicalità delle pratiche costituiscono la linea guida del premio, che nel 2026 si articola in diverse categorie: Premio Artista, Premio Curatore, Premio Galleria d’Arte, Premio Arte e Territorio, Premio Project Space, Premio Istituzione, Premio Arte e Moda, Premio alla Carriera e Premio alla Scrittura d’Arte. Un impianto che restituisce la vitalità di un sistema culturale spesso frammentato, ma estremamente fertile.

La giuria è presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ed è composta da Enea Righi, Francesco Stocchi, Mariuccia Casadio, Alberto Salvadori, Pierluigi Sacco e Lorenzo Balbi.

“È un grande onore presiedere per il secondo anno consecutivo la giuria del Flash Art Italia Award. – dichiara Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente di giuria – Questo premio, che si fonda sull’eredità di Flash Art come una delle riviste d’arte contemporanea più autorevoli a livello italiano e internazionale, valorizza le eccellenze dell’arte contemporanea in Italia. La giuria di quest’anno è stata straordinaria: confrontarsi con colleghe e colleghi di grande esperienza ha confermato quanto sia importante il lavoro di rete e il dialogo critico per sostenere e far crescere il sistema dell’arte in Italia”.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 6 febbraio 2026 dalle ore 19.00 negli spazi del Cinema Modernissimo. Un evento aperto al pubblico, pensato come momento performativo e collettivo: un incontro tra arte, parola e comunità, e una restituzione simbolica all’intero ecosistema dell’arte italiana.

Future Food Institute sostiene il Flash Art Italia Award 2026 come partner del progetto.

PREMI E CANDIDATURE 2026

Premio Artista

Riconoscimento agli artisti italiani che nel corso dell’anno hanno sviluppato una ricerca capace di ridefinire forme, linguaggi e immaginari, valorizzando l’opera come atto di visione e come generatore di nuove sensibilità collettive.

Candidati: Friedrich Andreoni, Benni Bosetto, Chiara Camoni, Guglielmo Castelli, Giulia Cenci, Enrico David, Leonardo Devito, Antonio della Guardia, Anna Franceschini, Valentina Furian, Marcello Maloberti, Lulù Nuti, Francis Offman, Jem Perucchini, Davide Sgambaro, Davide Stucchi.

Premio Curatore

Premio ai curatori che hanno ampliato la curatela come linguaggio critico, politico e poetico, creando nuovi rapporti tra opere, idee e pubblici e affermando la curatela come forma autonoma di pensiero.

Candidati: Michele Bertolino, Leonardo Bigazzi, Silvia Bottiroli, Lucrezia Calabrò Visconti, Cecilia Canziani, Bernando Follini, Niccolò Gravina, Luca Lo Pinto, Caterina Molteni, Marta Papini, Alessandra Troncone, Francesco Urbano Ragazzi, Joel Valabrega, Saverio Verini.

Premio Galleria d’Arte

Riconoscimento alle gallerie che si distinguono per la qualità della ricerca, la costruzione di valore culturale e l’impatto sul sistema internazionale, valorizzando il lavoro quotidiano di mediazione tra visione, artisti e mercato.

Candidati: Acapella, ADA, Amanita, BAR, Barbati gallery, Clima, eastcontemporary, ERMES ERMES, Gian Marco Casini Gallery, le vite, Mare Karina, Matèria, MATTA, Triangolo, UNA, zaza’.

Premio Arte e Territorio

Premio ai progetti che intrecciano arte, paesaggio e comunità, trasformando il territorio in luogo di produzione culturale e innovazione.

Candidati: Castello di Ama, Centrale Fies, Cremona Contemporanea, Fondazione Gori, Fondazione Lac o Le Mon, Hypermaremma, Lottozero, Nuova Orfeo, Radis, Rare, Una Boccata d’Arte, Vulcana.

Premio Project Space

Premio agli spazi indipendenti che hanno contribuito in modo radicale alla scena italiana, generando nuove energie, comunità e linguaggi al di fuori dei circuiti istituzionali.

Candidati: Almanac, Barriera, CASTRO Projects, CRIPTA747, Gelateria Sogni di Ghiaccio, IUNO, Karussell, MMXX, MOTELSALIERI, Ondo, Parsec, Post Ex, Progetto, Spazio Maiocchi, SPAZIOMENSA, Spazio Punch, Spazio Taverna.

Premio Istituzione

Premio alle istituzioni che hanno interpretato il proprio ruolo come piattaforma di ricerca e produzione contemporanea, dimostrando coraggio, responsabilità e capacità di aprire nuovi dialoghi tra arte e società.

Premio Arte e Moda

Premio dedicato al dialogo tra arte e moda come dispositivo culturale, estetico e politico, valorizzando figure che hanno trasformato la moda in uno spazio critico di produzione di immaginari.

Premio alla Carriera

Un riconoscimento a una figura che ha attraversato epoche e generazioni mantenendo intatta la capacità di innovare, pensare e trasformare, come atto di gratitudine verso chi ha reso possibile il presente.

Premio alla Scrittura d’Arte

Premio dedicato alla ricerca nella scrittura contemporanea, che valorizza autori capaci di interpretare l’arte e il contemporaneo attraverso saggi, critica e contributi editoriali con rigore, profondità e una postura investigativa radicale. Un riconoscimento alla scrittura come forma di conoscenza e come strumento critico essenziale.

Candidati: Sandra Cane, Frida Carazzato, Sonia D’Alto, Davide Daninos, Giorgio Di Domenico, Vincenzo Estremo, Allison Grimaldi Donahue, Vittoria Martini, Manuela Pacella.