La moda contemporanea sembra aver perso il rapporto con il tempo profondo.

Corre dentro un presente continuo fatto di stagioni, consegne, algoritmi di vendita. Tutto è sincronizzato con il ritmo dell’industria: produzione, distribuzione, desiderio. In questo paesaggio perfettamente calibrato, dove l’immaginazione rischia spesso di ridursi a variazione controllata, Interferenze, la sfilata di Alessandro Michele per Valentino, appare come un gesto quasi cosmologico: una perturbazione nel campo del tempo.

Non è nostalgia.

Non è revival.

È qualcosa di più radicale: l’introduzione di una vibrazione che mette in risonanza epoche diverse fino a produrre una nuova intensità del presente.

L’interferenza è prima di tutto questo.

Quando due onde si incontrano non producono semplicemente sovrapposizione: generano vibrazione. Una variazione del campo.

È esattamente ciò che accade nella scelta radicale di collocare la collezione dentro la potenza storica di Palazzo Barberini e del sistema Barberini-Corsini, nel cuore di Roma. Non una scenografia costruita per quindici minuti di spettacolo — come accade ormai nella maggior parte delle passerelle — ma una immersione dentro cinque secoli di immaginazione italiana. Un campo di bellezza reale, stratificata, viva.

In questo contesto Michele compie una delle operazioni più interessanti del suo percorso: rifiuta la simulazione.

Non ricostruisce la storia. La attraversa.

Salire e scendere le celebri scale a torciglione del palazzo significa entrare in una spirale temporale dove il passato non è nostalgia ma materia attiva. La sfilata diventa così una sorta di vortice visivo e progettuale: una macchina di immagini che attraversa il Barocco, il Novecento romano, la couture, il teatro, la cultura queer, fino a produrre una nuova superficie estetica dove tutto convive senza gerarchie.

È qui che l’idea di interferenza assume il suo significato più forte.

Non si tratta semplicemente di citazione o di revival. Michele lavora su una collisione di tempi: passato, presente e futuro si sovrappongono fino a perdere la loro linearità. Il risultato è una vibrazione culturale che destabilizza la cronologia della moda.

Roma amplifica questa operazione.

Perché Roma è la città dove il tempo non è mai lineare: è stratificazione, accumulo, vertigine.

Dentro questo paesaggio la collezione di Valentino diventa qualcosa di più di una sfilata. È una macchina di produzione di meraviglia. Gli abiti non sono soltanto oggetti da indossare, ma strumenti di immaginazione. Velluti profondi, broccati, stratificazioni sensuali, silhouette che sembrano emergere da un dipinto barocco o da una notte romana degli anni Settanta. Michele riattiva una dimensione quasi artistica della moda: la capacità di generare immagini che superano il semplice prodotto.

In un sistema dominato dall’efficienza industriale — dove la creatività viene spesso calibrata per non disturbare il mercato — questo gesto appare quasi sovversivo. Michele riapre uno spazio che sembrava scomparso: quello del sogno, della sensualità, della meraviglia.

E lo fa attraverso una costruzione sorprendentemente precisa.

La sfilata non dura quindici minuti. È una macchina narrativa che si dispiega lungo un’intera giornata, trasformando il palazzo in un organismo vivo attraversato dagli abiti, dai corpi, dagli sguardi. Il pubblico non assiste semplicemente a uno show: entra dentro un campo estetico.

In questo senso Interferenze non riguarda soltanto la moda.

Riguarda il tempo contemporaneo.

In un’epoca in cui tutto tende alla semplificazione e alla normalizzazione, Michele introduce una perturbazione: ricompone l’idea che la moda possa ancora produrre visione, bellezza, stupore. Non come nostalgia del passato ma come energia generativa.

Sotto la guida del CEO Riccardo Bellini, Valentino sembra così ritrovare una dimensione che nel sistema moda contemporaneo era quasi evaporata: l’ambizione di costruire un universo estetico.

Ed è qui che la sfilata assume un significato che va oltre la collezione stessa.

Interferenze suggerisce una possibile traiettoria per l’intera industria: uscire dalla logica della pura produzione e tornare a considerare la moda come una disciplina culturale capace di generare immaginario. Non semplicemente abiti, ma mondi. Non soltanto prodotti, ma visioni.

In questo senso la scelta di Michele è anche profondamente politica.

Riporta la moda dentro il campo della meraviglia — una dimensione che il sistema aveva progressivamente sacrificato in nome della velocità e della prevedibilità.

Forse è proprio questo il messaggio più potente della sfilata:

ricordare che l’industria della moda non nasce dall’efficienza, ma dall’immaginazione.

E che ogni tanto è necessario produrre un’interferenza nel flusso del presente per riaprire lo spazio del possibile.