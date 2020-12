Il Cosmo in una Mano, la mostra interattiva di Cittadellarte

S’intitola “Il cosmo in una mano” la mostra interattiva rivolta espressamente ai bambini in età di scuola dell’infanzia e primaria. Diverse centinaia di piccoli astronomi hanno già avuto l’occasione di entusiasmarsi a scuola, toccando con mano il sistema solare, le costellazioni, gli atomi, il giorno e la notte in un ciclo di laboratorio a “domicilio”…

A Cittadellarte la scienza (e la conoscenza che porta come approccio, come processo e come esito) sono ingredienti costitutivi del Terzo Paradiso. Questo nuovo mito congiunge natura e artificio, la scienza e gli studi umanistici. La mostra apre lo “spazio” della ricerca ai visitatori, invitati a toccare con mano, a vedere in prima persona, a interagire con dispositivi che rappresentano il meraviglioso incorporato nel cosmo e la straordinaria capacità umana di comprendere e apprendere.

La mostra è curata da Associazionedidee e allestita da E20progetti, promossa dall’associazione Arcipelago Patatrac e da Stilelibero ed è stata sostenuta dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRB e dalla Fondazione CRT. L’esperienza, nata per far parlare e far agire i piccolissimi, ci rivela come esista, se stimolato, un interesse precoce per le cose che riguardano la ricerca scientifica e le domande sull’universo.

Cittadellarte si propone come “Social-School”, intesa come una “scuola di società”: un luogo dove gli ambiti della formazione formale e informale possono trovare continuità, complementarietà, spunti di confronto. Una scuola di società per tutte le età, in cui le specializzazioni e i settori ritrovano nel processo creativo la componente di sviluppo, crescita e coesione per le persone.