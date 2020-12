La mostra “Untitled, 2020. Tre sguardi sull’arte di oggi” si sposta online

Attraverso visite virtuali e podcast che accompagnano il pubblico digitale sala per sala e le video interviste “Ten Minutes With” in cui gli artisti si raccontano, la mostra di Punta della Dogana, a cura di Caroline Bourgeois, Muna El Fituri e Thomas Houseago, continua a vivere online.

La scoperta dei temi e dei processi creativi dell’arte contemporanea, attraverso l’opera di oltre sessanta artisti, prosegue in digitale.

La mostra collettiva “Untitled, 2020. Tre sguardi sull’arte di oggi” a Punta della Dogana, curata da Caroline Bourgeois, conservatrice presso la Pinault Collection, Muna El Fituri, artista e storica dell’arte, e Thomas Houseago, scultore inglese tra i protagonisti dell’esposizione, si sposta online grazie a video dedicati a ciascuna sala, podcast e video-interviste con gli artisti, sempre disponibili sui canali social e sul sito.

Accompagnati da Caroline Bourgeois, attraverso 20 video dedicati che, sala per sala, illustrano il percorso espositivo e grazie a interviste esclusive dal titolo “Ten minutes with” in cui la curatrice discute con gli artisti presentati in mostra, come Luc Tuymans, VALIE EXPORT, Alice Kettle, Hélène Delprat, Ser Serpas, per svelarne i processi creativi, il pubblico potrà proseguire nella visita e nella scoperta di “Untitled, 2020. Tre sguardi sull’arte di oggi”.

La mostra, sospesa lo scorso 5 novembre in rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, è visitabile esclusivamente online, con l’eccezionale possibilità, per coloro che l’hanno già percorsa a Punta della Dogana, di approfondirne la conoscenza oppure di scoprirla per la prima volta, attraverso contenuti realizzati appositamente per essere fruiti in libertà.