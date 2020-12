Annamaria Ajmone “Il Segreto – Chronicles from NO RAMA”, la performance online presso Triennale

Al centro della performance di Annamaria Ajmone, artista associata di Triennale Milano Teatro per il triennio 2020-2022, c’è il corpo come materia plasmabile e mutevole. Il Segreto è un’azione coreografica per una performer e tre Rose Spinner: macchine sonore rotanti immaginate e realizzate con Francesco Cavaliere. Gli elementi in scena si alternano, si mescolano e si sovrappongono senza escludersi, coesistono e danno vita a un ecosistema geograficamente prossimo, aperto, terreno, indeterminato, multi-tempo, in cui l’umano diventa multiforme e alieno. La danza si compone e si decompone continuamente, dando l’impressione che il corpo assuma sempre diverse forme e si componga di nuove sostanze, allineandosi o scostandosi dagli elementi di cui è composta la scena.