MoMA – Museum of Modern Art annuncia la nascita dell’Istituto Ambasz

Il MoMA – Museum of Modern Art annuncia l’istituzione dell’Emilio Ambasz Institute for the Joint Study of the Built and the Natural Environment [Istituto Emilio Ambasz per lo studio congiunto dell’ambiente costruito e naturale]. Gli scopi dell’Istituto – attuati grazie a una serie di programmi curatoriali e lavori di ricerca – sono la promozione dello studio sul rapporto tra ambiente costruito e naturale e la diffusione del dibattito su questo tema. L’intento è rendere l’interazione tra architettura ed ecologia visibile ed accessibile ai visitatori del Museo e al pubblico più vasto e, contemporaneamente, sottolineare l’urgenza di un riequilibrio ecologico. L’Ambasz Institute si concentrerà soprattutto su iniziative digitali che, cercando di raggiungere un pubblico il più possibile diversificato, avranno il fine di sviluppare il dibattito globale su un tema così decisivo. L’Istituto avrà sede nel complesso del MoMA di Midtown Manhattan, all’interno del Department of Architecture and Design. In particolare, svilupperà lo studio di approcci creativi al progetto dell’ambiente costruito, ad ogni sua scala – edifici, città, paesaggi e oggetti – approcci volti alla realizzazione di un futuro ecologico e di giustizia ambientale.

“Siamo immensamente grati a Emilio Ambasz per la sua generosità,” ha dichiarato Glenn D. Lowry, Direttore del The Museum of Modern Art. “Emilio è stato un precursore nel campo dell’architettura verde e da anni è in prima linea sulle questioni legate ad architettura ed ecologia. Sono certo che l’Ambasz Institute contribuirà a promuovere l’importante lavoro che Emilio e il Museum of Modern Art hanno portato avanti in questo campo e sono impaziente di affrontare questi temi così cruciali.”

Per il MoMA la creazione dell’Ambasz Institute rappresenta un’importante occasione per continuare il suo ruolo di guida globale sulle tematiche della sostenibilità e promuovere una conoscenza più diffusa e approfondita dell’architettura e del design. L’Istituto offrirà opportunità di ricerca e molti programmi diversi, tra cui conferenze, convegni e simposi pubblici (molti dei quali online), che saranno un’occasione di incontro e confronto tra architetti, designer, decisori politici, sociologi, storici e collettività.