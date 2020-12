In occasione del mancato debutto all’interno dell’edizione 2020 di FOG Triennale Milano Performing Arts Festival, Sara Leghissa presenta una versione digitale del lavoro Will you marry me?

La performance, progetto site-specific che indaga la relazione tra pratiche illegali e spazio pubblico, programmata il 4 e 5 aprile scorsi, ha trovato un suo parziale sviluppo nel video che viene qui presentato.

In attesa del debutto nel 2021, nella programmazione di Triennale Milano Teatro, il video è accompagnato da un incontro virtuale tra l’autrice Sara Leghissa e Livia Andrea Piazza, ricercatrice e docente negli ambiti del teatro e delle performing arts. L’intervista mira a indagare l’evoluzione della ricerca sul confine tra legalità e illegalità, a partire dalle esperienze personali e delle pratiche di resistenza, che utilizzano la legge per violare la legge. Il dialogo intende indagare il cambiamento della nostra percezione della norma, a seconda del tempo storico e dei privilegi di cui godiamo.

Una riflessione urgente, che coinvolge il pubblico in forme mimetiche, esplicite, di complicità e di resistenza pubblica.