FlashArtTalks “Artisti, medium e mercati: nuove traiettorie in Italia” / Arte Fiera / Bologna

Flash Art, la prima rivista d’arte contemporanea dal 1967, è content partner di Arte Fiera con FlashArtTalks, un ciclo di tredici conversazioni intitolato “Artisti, medium e mercati: nuove traiettorie in Italia”. Il programma approfondirà tematiche attuali nel mondo dell’arte attraverso dialoghi e riflessioni di storici dell’arte, curatori, artisti, fra le voci più rappresentative del panorama artistico italiano, coordinate, fra gli altri, dagli editori Gea Politi e Cristiano Seganfreddo.

Inaugura il ciclo Michelangelo Pistoletto che parlerà dell’arte come innovazione sociale e “cura”, a cui seguirà una riflessione sul valore delle opere d’arte in relazione al mercato, analisi, stima e valutazione; per poi terminare con il viaggio-manifesto sulla nuova possibile storia della pittura italiana fra il 1959 e il 1979 raccontata da Laura Cherubini, Andrea Viliani e Nicola De Maria.

La seconda giornata è dedicata al medium nelle arti visive, iniziando da uno dei massimi protagonisti di Fluxus in Italia, Gianni Emilio Simonetti, in dialogo con Luigi Bonotto e Patrizio Peterlini per poi proseguire con gli sviluppi più contemporanei dei media studies in una conversazione moderata da Eleonora Milani, caporedattrice di Flash Art; a Paolo Icaro che rifletterà sui concetti di resistenza e limite insieme a Cecilia Canziani, fino al tema della committenza.

Il terzo e ultimo giorno si aprirà con la pittura di Franco Angeli, oggi al centro di un rinnovato e crescente interesse internazionale come osserveranno Maria Angeli e Raffaella Perna, coordinatrice quest’ultima di una tavola rotonda sui femminismi nell’arte insieme alle artiste Paola Mattioli e Silvia Giambrone. Il tema della conservazione e mantenimento e la circolazione delle opere d’arte concluderanno queste giornate di approfondimenti, che saranno intervallate da una serie di interventi performativi di Alessandro Bosetti.

Venerdì 24 Gennaio:

ore 12:00 – 13:00

Tavola rotonda:

“L’arte della cura”

Moderatore: Lorenzo Fazio

Relatori: Michelangelo Pistoletto, Paolo Naldini, Flavio Ronzi

ore 13:00

Sound performance: “L’Ombra”

Artista: Alessandro Bosetti

ore 13:15 – 14:00

Presentazione volume:

“Una Storia d’Arte”

Moderatore: Andrea Viliani

Relatori: Michele Bonuomo, Laura e Lucia Trisorio

ore 14:30 – 15:15

Tavola rotonda:

“Il Valore dell’Opera. La stima accettata, come proteggere la propria collezione, le garanzie del mercato”

Moderatore: Enrico Callegaro

Relatori: Wide Group Spa, Studio Negri Clementi di Milano, Paolo Frassetto (Liberty Specialty Markets)

ore 15:45

Sound performance: “L’Ombra”

Artista: Alessandro Bosetti

ore 16:00 – 17:00

Premiazione Arte Fiera

ore 17:00 – 18:30

Conversazione:

“La Pittura come storia italiana. Prima che la pittura ritorni: 1959-1979”

Relatori: Laura Cherubini, Andrea Viliani, Nicola De Maria

ore 18:30

Sound performance: “L’Ombra”

Artista: Alessandro Bosetti

Sabato 25 Gennaio:

ore 12:00 – 13:30

Conversazione:

“Intermedialità e Fluxus”

Moderatore: Cristiano Seganfreddo

Relatori: Luigi Bonotto, Patrizio Peterlini, Gianni Emilio Simonetti

h 13:30

Sound performance: “L’Ombra”

Artista: Alessandro Bosetti

h 14:00 – 15:30

Tavola rotonda:

“Una nuova medialità”

Moderatore: Eleonora Milani

Relatori: Vincenzo Estremo, Ilaria Gianni, Stefano Mudu, Riccardo Venturi, Riccardo Benassi

h 15:30

Sound performance: “L’Ombra”

Artista: Alessandro Bosetti

h 15:45 – 16:30

Conversazione:

“Resistenza e limite nel lavoro di Paolo Icaro”

Relatori: Cecilia Canziani, Paolo Icaro

h 17:00 – 17:45

Tavola rotonda:

“Voci e forme della committenza fotografica

Moderatori: Laura Moro, Matteo Balduzzi

Relatori: Paola De Pietri, Mario Peliti, Jacopo Valentini, Francesco Zanot

h 18:00

Sound performance: “L’Ombra”

Domenica 26 Gennaio:

h 11:30 – 12:15

Conversazione:

“Franco Angeli: una pittura ‘Novissima’”

Relatori: Raffaella Perna, Maria Angeli

h 12:15

Sound performance: “L’Ombra”

Artista: Alessandro Bosetti

h 12:30 – 13:45

Tavola rotonda:

“Arte e Femminismi”

Moderatore: Raffaella Perna

Relatori: Silvia Giambrone, Francesca Guerisoli, Paola Mattioli, Paola Ugolini

h 13:50

Sound performance: “L’Ombra”

Artista: Alessandro Bosetti

h 14:30 – 15:15

Conversazione:

“Limited is not a limit”

Relatori: Gea Politi, Cristiano Seganfreddo, Patrick Tuttofuoco

h 15:30

Sound performance: “L’Ombra”

Artista: Alessandro Bosetti

h 15:45 – 17:15

Tavola rotonda:

“La circolazione delle opere d’arte contemporanea sul mercato”

Moderatori: Roberto Farneti, Francesco Montanari

Relatori: Stefano Bruno, Silvia Giorgi, Lavinia Savini, Massimo Sterpi

h 17:30 – 18:50

Tavola rotonda:

“Gestione, conservazione e mantenimento delle opere d’arte contemporanea”

Moderatori: Roberto Farneti, Francesco Montanari

Relatori: Andrea Pizzi, Alessandro Pomelli, Rosalia Di Muro, Isabella Villafranca Soissons

Flash Art sarà presente al padiglione 18 con le edizioni della rivista – italiana e internazionale – e le recenti pubblicazioni.