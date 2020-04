Fondazione Prada: ripensare online

Glossary invita ad esplorare gli archivi di Fondazione Prada. Attraverso una serie di parole chiave, sarà creato un possibile “glossario” che aiuta ad analizzare i progetti, la storia e l’identità della Fondazione.

Inner Views sostituisce la visita fisica delle tre mostre aperte recentemente, “The Porcelain Room”, “Storytelling” e “K”, con un’esperienza virtuale di apprendimento e conoscenza. Interviste, immagini, video inediti e focus sulle opere esposte avvicinano il pubblico ai contenuti dei tre progetti da una prospettiva interna, intima e coinvolgente.

Con Outer Views la Fondazione allarga la propria visione a ciò che avviene al di fuori delle proprie sedi. In particolare documenta il contributo scientifico ed espositivo fornito da importanti opere della Collezione Prada in prestito a istituzioni e musei internazionali, in occasione di mostre collettive e personali, come le recenti retrospettive di Donald Judd, Richard Artschwager e Bruce Nauman.

Perfect Failures è un nuovo progetto concepito da Fondazione Prada e MUBI che sarà disponibile dal 5 aprile sulla piattaforma di streaming online di film d’autore. L’iniziativa sarà accompagnato da una nuova sezione del sito della Fondazione dove saranno pubblicati materiali inediti, native content che rifletteranno sull’esperienza dello streaming, informazioni sui film selezionati e curiosità sui registi, da Billy Wilder a Kelly Reichardt.

Accademia aperta è un progetto video con cui l’Accademia dei bambini ripercorre i laboratori concepiti dai “maestri” (architetti, pedagoghi, artisti, scienziati, registi e musicisti) negli ultimi 5 anni. La pubblicazione di materiali, in parte inediti e sistematizzati secondo percorsi tematici, diventa l’occasione per riscoprire la natura sperimentale e originale dell’Accademia dei bambini, lo spazio della fondazione dedicato all’infanzia ideato nel 2015 dalla neuropediatra Giannetta Ottilia Latis, oggi curato dal pediatra neonatologo Gabriele Ferraris.

Readings è una nuova iniziativa editoriale che prevede la realizzazione di podcast scaricabili da una piattaforma collegata al sito web della fondazione. Il pubblico italiano potrà ascoltare gratuitamente la lettura di testi estratti dai libri pubblicati dalla fondazione dal 2012 ad oggi. “Readings” è una vasta antologia sonora, destinata a crescere, che comprende più di 50 saggi critici e testi di narrativa di autori come Nicolas Bourriaud, Benjamin H.D. Buchloh, Massimo Cacciari, Simon Castets, Germano Celant, Christoph Cox, Charles Esche, Emilio Gentile, Alison Gingeras, Jonathan Griffin, Boris Groys, Udo Kittelmann, Rachel Kuschner, Roxana Marcoci.