DO YOU TRUST ME?: la nuova piattaforma CODALUNGA YouTube

DO YOU TRUST ME? Questa la domanda di Nico Vascellari che, condivisa sull’account Instagram di Codalunga e immediatamente da tanti sostenitori in tutto il mondo, in poche ore ha raggiunto 3.000 iscritti alla nuova piattaforma CODALUNGA YouTube. La nuova piattaforma sperimentale, fedele allo spirito originario di Codalunga, commissionerà contenuti, opere e interventi audio visivi a diversi artisti della scena internazionale, mettendo in atto specifiche forme di sostegno alla produzione artistica e alla sua condivisione.

DO YOU TRUST ME? introduce DOOU, la nuova performance di Nico Vascellari che si svolgerà in diretta streaming dallo studio dell’artista, a partire dalle ore 20 di sabato 2 maggio fino alle ore 20 di domenica 3 maggio.

Nei giorni che precedono DOOU e fino al termine delle 24 ore della diretta, nella sezione shop del sito di Codalunga saranno disponibili edizioni dell’artista il cui ricavato verrà interamente utilizzato per produrre il secondo evento che Codalunga commissionerà all’artista successivo. Il terzo evento verrà a sua volta finanziato con la stessa modalità, e così i successivi, nella convinzione che un nuovo sistema non solo sia possibile ma anche necessario.